Партиите в следващия парламент ще успеят да съставят правителство, заяви Калоян Станчев от Български възход в ефира на bTV Radio. Той е водач на листата в 24-ти МИР и президент на Българската автомобилна федерация.

„Благодаря на генерал Янев за доверието, което ми оказва. Това е една трудна задача, върху която съм се фокусирал изцяло, и смятам да дам всичко от себе си с каузите, които имам в личен план, така че да оправдая доверието и смятам, че това нещо е постижимо“, посочи Калоян Станчев.

Станчев коментира и шансовете на Български възход за влизане в парламента: „На база разговорите, които се водят ежедневно в различни краища на страната, включително и в нашия регион, шансовете са повече от добри. Смятам, че Български възход има реалните шансове да удвои своя резултат.“

Според Калоян Станчев, най-важната задача пред новия парламент е съставяне на кабинет: „Ако не преглътнем егото и не направим една крачка назад, за да се огледаме реално в ситуацията, за да може да изплуваме от така нареченото дъно, виждаме всеки ден се случват катаклизми, катастрофи, всички се упрекваме един друг, трябва да се направи правителство на всяка цена“.

На въпрос с кои партии от БВ биха разговаряли за участие в кабинет или за подкрепа, Станчев отговори: „Не смятам, че трябва да се поставят червени линии, по-скоро трябва да се говори с всички, трябва да се дебатира с всички, да видим къде имаме точни и ясни послания, къде ни се припокриват политиките, и да може да се направи стабилно правителство, коалиционно разбира се, както се очертава от социологиите, но както е написано върху парламента – Съединението прави силата. Трябва малко да се отървем от тези червени линии и да постигнем някакво съглашателство в името на това да тръгнем да работим ползотворно.“

По отношение на мерките на кабинета срещу повишаването на цените на хранителните стоки и борбата с инфлацията, кандидатът за депутат заяви:

„Смятам, че борбата най-вече с картелите трябва да бъде засилена, да се търси отговорност както от производителя, ако бъде натискат, до крайния потребител цената се завишава многократно – това не е добре. Таван на цените не сме убедени, че трябва да се прави, защото влизаме в друга хипотеза – че дадени продукти могат да не се получат на нашата трапеза, в магазините въобще и така. Правителството трябва да вземе адекватни мерки за увеличаване на доходите и на спокойствието на граждани – да могат те спокойно да покриват своите нужди. Да има стимулиране на земеделското производство, което да генерира приход. Може да се помисли и за българското семейство, за традициите, които има“.

Относно позицията на Български възход за присъединяване на страната ни към еврозоната, Станчев коментира: „Въпросът не е дали, въпросът е кога. Според нас час по-скоро.“

Като една от своите каузи Калоян Станчев определя темата за безопасността по пътищата: „Това е много широка тема – за мен лично е кауза, която години наред се неглижира. Ние сме водили безкрайни дебати, кръгли маси с редица политици в различен аспект на живота. Проблемът е много сериозен. Ние средно на годишна база губим над 1000 човешки живота, което като загуба за семейства, за държавата е много голям ресурс. Това е тема, която като че ли повечето политици са отбягвали по една или друга причина. Дебатът е сериозен – като почнете от автопарка, от пътната инфраструктура, културата на шофиране, начина, по който се вземат книжките – защото не можеш след 30 учебни часа да вземеш книжка и да се качиш на един автомобил, който е 1000 коня“.

Цялото интервю с Калоян Станчев можете да чуете на звуковия файл.