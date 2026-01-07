“Годината ще бъде наситена с избори.” Тази прогноза направи в ефира на bTV Radio социологът Кънчо Стойчев. “Имам предвид парламентарни и президентски, но със значителна вероятност и да са три. При неуспех след парламентарни избори за съставяне на правителство, което е възможно също така. Виждаме, че сме изправени пред един проблем. Ако никой от така наречената домова книга не приеме да бъде премиер служебен, то се създава уникален прецедент, че трябва да продължи правителството в оставка да прави изборите и тъй като се случва за пръв път, не е ясно какво точно следва от всичко това. Тоест идва моментът да се плаща за недалновидността и глупостта, да кажа директно на всички онези депутати, които безчинстваха с Конституцията, защото аз не мога по друг начин тези промени да ги нарека освен безчинство.”, допълни той. Цялото интервю с Кънчо Стойчев може да чуете в прикачения звуков файл.

Your browser does not support the audio element.