“Ние нямаме информация за важните разговори, които се обсъждат - те не излизат в публичното пространство. Пазарлъкът е за 2-3 ключови поста, които са свързани със съдебната система - главен прокурор, комисия за контрол върху корупцията” Това каза в ефира на bTV Radio социологът Кънчо Стойчев. “В момента сме свидетели на една борба - политическите сили се опитват да се позиционират в позиция, че не са виновни за това, което ще се случи, защото най-вероятно ще отидем на избори. Битката е кой да е виновен в една предизборна борба. Аз не съм на мнение, че при евентуални избори ще се повтори резултатът и конфигурацията в парламента. Макар и основната конфигурация да бъде подобна, не е без значение 10-20 депутатски места в тази или в онази посока. Те могат да наклонят везните и да формират съвършено друг тип управление”, допълни той.

