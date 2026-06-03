„Ние сме готови и призоваваме правителството към строги и остри мерки, към студен душ, няма как, трябва да се извърши, за да може в бързи темпове страната да се върне в един коловоз, който да ни води към по-добро. Така че от страна на работодателските организации, без да претендирам, че говоря от името на всички тях, но познавам мнението на колегите, ние сме и за необходимите съкращения в администрацията, там трябва да се извършат съкращения не на базата на общ среден процент, а на базата на анализ звено по звено. Тази администрация от 170-180 000 души е раздута до степен, в която и 25 процента да се отрежат, премислено, не със затворени очи, тъй като не бива да забравяме, че страна без администрация не може, но нашата е раздута. Също всички мерки, които са за премахване на автоматизмите, балансиране на бюджета, ще срещнат подкрепа от работодателите. Да, ще ни очакват тежки седмици, месеци, може би година, но това е пътят на оздравяването.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Кънчо Стойчев, социолог и член на Националния съвет за тристранно сътрудничество и на АИКБ, по повод необходимите мерки, които трябва да предприеме правителството, след препоръката на Европейската комисия България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит.

„Първо няма никаква изненада, това се знае от много месеци, че ще последва, тъй като ние преминахме през едни последни 4 години катастрофални управления, популистки управления, без легитимност пред хората, едни съчетания, които народът нарече сглобки. Народът го нарече така в негативен смисъл, не че половин Европа и повече не се управлява от коалиции, но у нас не бяха точно коалиции, коалиции означава тогава, когато се изправиш пред хората и ясно дефинираш какво ще правиш, докъде ще го правиш, това бяха едни сглобки, един популизъм, който ни вкара в дългова спирала и аз лично го говоря това от една година. Далеч не съм единственият, така че тук новина няма. Колкото до самата процедура, ние сме в най-първа фаза, когато все още е предупреждение и се дава време, това е светване на червената лампа, която отдавна свети в България и е призив за орязване на разходи, за стягане на бюджета и за намаление, така че правителството има минимум 6 месеца, в които да отговори, да предостави мерки и т.н. Така че не е сигурно, че ще влезем в процедурата, това, което е сигурно е, че сме предупредени и правилно сме предупредени, тъй като данните са фрапиращи. Ако погледнем какво се случи последните няколко години, ние достигнахме дълг 70 милиарда. Само ще припомня, че цялата трагедия, която описваха 89-та година с Живков бяха 10 милиарда. Различни са времената, но очевидно сме прехарчили и то се прехарчи от популизъм. И главното, от което сме прехарчили е автоматизмът, връзване на минималната работна заплата с ръстове навсякъде по веригата, това са милиарди разходи, само тази глупост доведе до милиарди разходи годишно, ето как по най-глупав начин заемите бяха изхарчени, защото заеми трябва да се вземат за инвестиции, които да се възвърнат и да увеличат силата на страната. Най-лошите заеми са за потребление. Точно това беше направено.“, посочи Кънчо Стойчев.

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