„До голяма степен съставът е очакван, съгласен съм, че има и няколко неочаквани имена, говоря за Външно министерство да речем, за Министерство на правосъдието, тези няколко министерства, които имената са може би за неспециалисти непознати достатъчно, но доколкото разбирам, всички тези хора имат някакъв управленчески опит, заемали са кой заместник-министерска позиция, кой различни функции в администрацията, така че тепърва предстои да разберем точно за всички какъв е техният профил. Колкото до основата, гръбнака на това правителство, което, ако приемем, че вицепремиерите са един такъв гръбнак, а те безспорно са, и четиримата са добре познати личности, доказали се всеки един и един много добър избор. Аз съм убеден, че това правителство, което Румен Радев представя, ще бъде малко по-различно правителство. Ние отдавна сме нямали правителство, което е от една политическа сила, защото сме нямали такива избори от много години, и моето очакване е за изключително силна роля на самия премиер. Аз съм напълно убеден, че по отношение на външна политика Радев ще играе ключова роля, независимо че има външен министър, същото считам, че ще се случи и по отношение на възстановяване на реда и справедливостта в страната – че Радев лично ще ръководи тези процеси. Ще имаме един изключително силен и овластен премиер, който ми се струва, че знае какво иска да постигне и знае и как да го постигне, така че ни очакват интересни дни и месеци и аз силно се надявам, че те ще са успешни.“ Това коментира в ефира на bTV Radio социологът Кънчо Стойчев, по повод предложения от Румен Радев състав на Министерския съвет.

