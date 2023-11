„При всички случаи ще бъдат направени някакви изводи от този случай и то говоря на ниво международна морска организация или комитет по морска безопасност, защото за първи път има такъв случай и във всички наставления, с които капитаните са запознати няма наставления за такъв случай, а явно ще трябва специалистите по сигурност да разработят някакви правила за действие, за да знаят как колегите да процедират в такъв случай. А от друга гледна точка аз съм сигурен, че компанията Стамко ще предприеме някакви мерки, ще си направят техните изводи. Тук въпросът опира каква ще бъде съдбата на тези хора на кораба.“ Това заяви в специално интервю за bTV Radio Иван Цонев – капитан далечно плаване и председател на Българската асоциация на морските капитани, който е работил 7 години за същата компания и добре познава този тип кораби. Корабът Галакси Лийдър, в екипажа на който има двама българи, беше отвлечен докато плаваше в Червено море, след нападение с хеликоптер от йеменските бунтовници. Днес стана ясно и какви условия поставят - "Ако Америка и Израел спрат да убиват палестинците в Газа и донесат вода, лекарства и храна, тогава ще могат да говорят за израелския кораб", посочва в публикация член на Върховния политически съвет на Йемен.

„Този инцидент поставя 2 нови момента в тези нападения на кораби. Първият от тях е, че отвличането не е от пирати. Не знам защо в медиите се говореше в началото непрекъснато за пирати, пиратите отвличат кораби за откуп, многомилионен откуп, докато в случая са политически искания, както вие казахте – и то не да освободят кораба, а ако спрат да убиват палестинци, могат въобще да разговарят за кораба и вторият нов момент е, че лично аз за първи път чувам, а пък следя тези събития, за първи път чувам кораб да бъде атакуван с хеликоптер. Той не кацна, зависна над палубата достатъчно ниско, за да могат тези въоръжени хора да скочат на палубата. Как би могъл да реагира екипажът – не се знае как са контактували с кораба, какво са им казали. Може би единственото, което са могли да направят е да предприемат някакви както ги наричат в литературата инвазивни маньоври, за да не може хеликоптерът да кацне толкова ниско, но този тип кораби – то се вижда много добре и на този клип, който терористите – защото за мен те са терористи, са заснели, палубата на този тип кораби е гладка, равна, там няма препятствия. Ако беше търговски кораб, с кранове, такава операция би била почти невъзможна. Това, което се носи в медиите – гледах в едно интервю, че можело с противопожарен шланг да се противодейства с водна струя от противопожарната система, това според мен е несъстоятелно, защото най-просто те ще застрелят този човек или ще стрелят до него, колкото да го уплашат и да избяга. Другото, което екипажът би могъл да направи – това е според ръководните документи, които третират въпроса за възпрепятстване пирати да се качат на борда или пък след това за минимизиране на последиците е – всеки кораб би трябвало съгласно една международна конвенция да има такова безопасно място, наречено цитадела, в което екипажът да се затвори, да няма достъп отвън и там би трябвало да има някакъв сателитен телефон най-вече, някакво средство за комуникация, с което да оповестят, че корабът е атакуван. Преди това спират машината и корабът остава без ход в морето. По този начин не биха позволили екипажът да бъде взет като заложник. В противен случай според мен нищо друго ефикасно не може да бъде направено.“, обясни капитан Иван Цонев.

„Аз имам в моята практика случай, в който бяхме преследвани от пиратска лодка в Аденския залив, но там нещата се решават с увеличена скорост, аз бях с бързоходен кораб, когато заставането на лодка на борда вече става много опасно за хората в лодката, в този случай с хеликоптера не виждам какво колегата може още да направи. Просто бях на много бързоходен кораб, който с икономична скорост се движеше с около 19 възела, с цел пестене на гориво. Корабът има пълен ход напред, но има и един резерв – за около 20-30 минути може да даде увеличени обороти. Това е както при автомобила, когато стрелката на оборотомера отиде в червения сектор, може да го направите при изпреварване, но не можете да карате така непрекъснато. Когато засякохме лодката в Аденския залив, обадих се в машината, поисках такъв авариен ход и те явно прецениха, че явно не е безопасно, беше тъмно, не можахме да видим, но бързо движеща се цел в този район не може да бъде друго, освен пиратска лодка.“, разказа още Иван Цонев.

Цялото интервю с капитан Иван Цонев пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.