Водят се разговори как ВМРО да участва на предсрочните избори – дали самостоятелно или в коалиция, каза в интервю за bTV Radio почетният председател на партията Красимир Каракачанов, който е и бивш вицепремиер и бивш министър на отбраната.

„Аз мисля, че нито един от двата варианта не е изключен – въпросът е дали може да се постигне някакво обединение с политически формации, които имат – хайде да не кажа еднакви, но близки виждания как трябва да продължи развитието на България. Другият вариант – най-ясният към момента е самостоятелно участие. Няма смисъл да слагаме каруцата пред коня. Водят се разговори с 2 или 3 политически формации, но преди те да завършат е излишно да се говорят неща, които могат да се случат, могат и да не се случат“, коментира Красимир Каракачанов.

За шансовете на ВМРО за влизане в парламента той заяви, че това решават избирателите:

„Ако ВМРО успее да излезе с ясни и разумни послания, има шансове да влезе в парламента. Всичко е въпрос на това как ще бъде построена кампанията, как ще бъдат съставени листите за народни представители, така че това предстои“.

Каракачанов посочи, че е въпрос на допълнително обсъждане дали той самият ще се кандидатира за депутат: „Ако е необходимо, аз съм боец и не се притеснявам от това да участвам“.

По отношение на вероятността за съставяне на кабинет в следващия парламент, Каракачанов каза, че той самият е песимист.

„ Аз не виждам какво по-различно може да се случи в парламента, който ще бъде избран след 2 април от това, което беше до момента. Най-вероятно някои от партиите като Продължаваме промяната ще намалят своя процент, други като ДПС и ГЕРБ ще увеличат своя процент, някои от сега присъстващите партии в парламента – или по-скоро за една е видно, че шансовете й намаляват да влезе в парламента. Така че не виждам някакви големи размествания, които да позволят да се състави лесно едно ново мнозинство. Нито партиите, които – те в момента са опозиция, защото управлява служебно правителство, и на всички им е лесно да се правят на опозиция. Но да бъдем точни – нито партиите от управляващото до вчера мнозинство – Продължаваме промяната и Да, България, нито от друга страна ГЕРБ и ДПС ще имат възможността да изградят самостоятелно мнозинство. Тези приказки как те ще намерят общ език през април, познавайки включително лично сегашните играчи в парламента, не виждам какво толкова ще се промени на 2 април, в техните глави имам предвид, и в техните амбиции. Видяхме, че те до момента нямаха воля, имитираха желание да правят мнозинство, защото това, което ГЕРБ се опита да направи като проектокабинет беше една имитация на готовност. Всъщност те не искаха да правят правителство. От друга страна Продължаваме промяната го отиграха не толкова хитро, колкото ГЕРБ, но те също нямаха намерение да съставят мнозинство и да правят правителство, с аргументи, които може би се въртят в техните глави и може би в техните глави имат някакви основания. 2 години живеем в постоянна въртележка, 5 пъти избори, 3 служебни и едно редовно правителство – това на Петков. На хората им писна, че политиците влизат в големи приказки и накрая не вършат нищо. Българинът иска да има стабилно управление, което да гарантира някаква сигурност, да гарантира овладяване на инфлацията“, каза почетният председател на ВМРО.

„Липсата на воля и национална отговорност у сегашните политици, които ще бъдат и утрешните политици в следващия парламент, мен ме прави песимист, че тези хора могат да намерят общ език помежду си. Те имаха 2 години възможност да го направят. Те играят една игра на изтощение, за да може на хората да им писне и най-накрая да кажат – дай да пробваме само за един, и този един да управлява със собствено мнозинство. Това едва ли ще се случи обаче. Така че – аз не съм оптимист в развръзката на тази политическа криза, в която се намираме от 2 години, нито съм оптимист в икономическата криза, защото тези хора нямат чувство за принадлежност към България и за отговорност към българската нация“, отбеляза още Каракачанов.

По повод напрежението между София и Скопие след случая с пребития българин в Охрид и забраната за влизане на български политици с страната, за която говори президентът на Северна Македония, Каракачанов заяви:

„Представете си какво би се случило, ако България беше кандидат-член за Европейския съюз, и си беше позволила да прави черни списъци и да не допуска политици на държави-членки от ЕС – на практика да им налага санкции. Щеше да стане грандиозен скандал в Европа. Само че в Скопие политиците смятат, че на тях всичко им е позволено. Защо? Ами защото те видяха, че последните 2 години в тази политическа криза правителствата на България, и предходното на Петков, са правителства, с изключение може би на последното, което има може би по-ясна и твърда позиция по темата Македония, са правителства, които не вземат самостоятелни решения. Те се управляват не от желанията на българския народ и на избирателите, а се управляват от няколко посолства в София. Защото България буквално беше изнудена да промени позицията си, гласувана единодушно в парламента на 9 октомври 2019-та година. А именно – че Скопие трябва да прекрати езика на омразата, да признае правата на българите в северна Македония, да преправи образователната система, в която се възпитава омраза към българите и тогава ще получи зелена светлина за преговори.“

Цялото интервю на Красимир Каракачанов за BTV Radio пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.