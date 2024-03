„Според мен и вчерашният позорен ден в парламента и целият този пазарлък, който горе-долу от един месец тече, отврати българите. Тук има 2 възможни сценария като реакция на обществото. Част от сглобката – ГЕРБ и ДПС имат интерес хората да бъдат отвратени и да отидат още по-малко да гласуват. Не, че те ще вдигнат своите гласове, но с твърдите си гласове и корпоративния вот, който контролират, те ще вземат повече мандати отколкото сега. В този сценарий ПП и ДБ са губещите, защото цялото това самоунижение, на което се подложиха, особено вчерашния ден и последните дни може да отврати една част от техните избиратели да не излязат да ги подкрепят. Но има и друг сценарий – ако хората видят, че тези, от които са отвратени ще продължат да управляват, могат да потърсят алтернатива и това ли ще е Възраждане или някоя друга партия ,защото на всички стана ясно, че Възраждане играха за тандема ГЕРБ-ДПС, плътно играха за него. Възраждане успяха да разочароват дори своите избиратели. Ако на сцената в оставащите 30-на дена до началото на кампанията се появи една нормална алтернатива от нормално мислещи хора, които са познати на обществото с това, че имат различно, но правилно мнение, не само да казваш тези са лоши, да ги махнем, стани да седна, а са изразявали алтернативно мнение, ако подобен кръг от хора успее да се консолидира и появи, а мисля, че това е възможно – това може да предизвика интереса част от отвратените от сглобката граждани. Крайно време е всички нормални хора да се обединят заедно срещу този модел на сглобката“. Така лидерът на ВМРО и бивш вицепремиер Красимир Каракачанов очерта в студиото на bTV Radio възможните сценарии при предсрочни избори и шансовете нов политически субект да влезе в парламента.

„Ако съм искал да ставам евродепутат, щях да го направя още преди 10 години, когато ВМРО започна да реализира присъствие в Европейския парламент. Не смятам, че моето място е в ЕП. В българския парламент – ние ще участваме на тези избори, мисля, че всяка от партиите трябва да извади онези хора, които могат да носят отговорност и са носили отговорност, така че – на въпроса ви, отговорът е да“, отговори Каракачанов на въпрос дали ще се кандидатира за депутат в българския парламент.

„Няма нищо, което да ги свързва, разделя ги деленето на баницата”, коментира Красимир Каракачанов по повод провала на първите 2 мандата за съставяне на правителство и разпада на сглобката. Според него това се дължи на битката за постове и не е свързано с продължаването на реформите.

„Тук не става въпрос за реформи, какви реформи? Партиите от сглобката – ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС въобще не ги интересуват реформите. Може би от цялата тази сглобка единствено Христо Иванов говори по тази тема, но както виждате, той говореше и в онзи мандат, когато беше министър в правителството на Бойко Борисов и тогава не се случи нещо. Случиха се някакви полупромени, които на практика с нищо не решиха проблема със съдебната реформа. Въобще не става въпрос за никаква съдебна реформа, за никакви промени, става въпрос за делене на баницата. И аз още миналата година ви казах моето мнение, че дори да направят правителство, а те ще направят, защото външният натиск върху тях е такъв, не защото някой от чужбина много се интересува от това в България да има работещо и нормално правителство, а защото конюнктурата в Европа е такава заради войната в Украйна, партньорите трябва да са предвидими. Една държава като България, в която имаше служебни правителства за по 3-4 месеца, едно редовно правителство – това първото на Кирил Петков, създава една ситуация на несигурност при планиране на евентуална обща политика или действия по отношение на Русия. Така че аз тогава прогнозирах след изборите миналата година – спокойно, правителство ще има и това ще бъде правителство Магнитски, тоест под външен натиск, държейки ги с компромати, ще ги принудят да направят правителство тези, които до вчера се арестуваха, заканваха се, че ще се изчегъртат, заклеваха се, че никога с тези няма да работят, че моделът Борисов-Пеевски, точно това се случи. То беше ясно, че това, което се случи е временно, конюнктурно и под външен натиск.“, каза още Красимир Каракачанов.

Явно е отслабнал натискът от външните фактори върху сглобката да са сглобени с оглед на една предвидимост заради войната в Украйна, смята Каракачанов.

Цялото интервю с Красимир Каракачанов можете да чуете на звуковия файл.