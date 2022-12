Стресът на работното място се е увеличил през последните години. Според анкета, направена от кариерния консултант Михаела Георгиева, 75 % от 712 запитани отговарят, че работят при по-голям стрес от преди. Сред причините са икономическата обстановка и други фактори, които внасят несигурност и карат хората да се притесняват за бъдещето.

Хората, които Михаела Георгиева консултира, не поставят на първо място заплатата като основна причина да напуснат работа.

„Всеки втори човек, когото консултирам напуска заради токсична работна среда, несправедливо заплащане, липса на възможности за развитие, и най-вече заради отношението, което има работодателят към конкретния човек. Хората искат здравословна работна среда, да знаят, че допринасят и че имат повече самостоятелност да вземат решения. Това, което се случва в момента в икономически план – кризата, рецесията, инфлацията, започва да избутва на по-преди места това хората да търсят компании, които са стабилни и ще имат бизнес през следващите една – две – три години, тоест си променят вече приоритетите. Естествено, че заплатата е важна. Естествено, че тези икономически параметри оказват влияние – тоест те търсят една малко по- висока заплата, за да могат да се подсигурят при инфлацията и променящата се икономическа обстановка, но малко хора я поставят на първо място“, посочи Михаела Георгиева.

Причините добри компании да не могат да намерят подходящи служители, както и квалифицирани кадри да не могат да намерят добра работа, са комплексни и различни ,посочи Михаела Георгиева:

„Има индустрии, в които със сигурност има недостиг на квалифициран и качествен персонал, като хотелиерството, ресторантьорството и засегнатите от ковид индустрии, в които поради периода, в който нямаше нужда от тези професионалисти и специалисти, които са квалифицирани в дадена област, те се преориентираха. Качествените специалисти не винаги знаят какъв тип компании да търсят и обратното – компаниите не винаги дефинират в обявите си за работа точно какви хора търсят, с какви умения, каква квалификация и въобще като ценности какво точно изискват. Мои клиенти са ми споделяли, че кандидатстват за определена позиция и на интервюто за работа се оказва, че се търси нещо различно или една роля съвместява – това, което съм го чувала често, няколко такива. Тоест има едно разминаване. И моят призив към всички е – и към двете страни, замесени в този процес – работодателите и хората, които търсят ново работно място, да имат тази яснота какво точно търсят, какъв тип компания, какви са критериите им за избор, и обратното – работодателите да напишат не само уменията, които търсят и квалификациите, опита, но и да посочат какъв човек търсят като ценност и като начин на работа. И един призив към работодателите – мисля си, че няма идеални кандидати и понякога наистина отношението на даден човек е по-важно от това да отговаря на абсолютно всички критерии. И да не забавят процеса, само защото търсят идеалния човек“.

Според кариерния консултант, хората могат да се отличат още при кандидатстването за работа със CV-то си.

„Да не използват клиширани изрази, да не описват уменията си общо – да бъдат по-ярки, да посочат конкретни резултати, които са постигнали в професионалното си развитие, да посочат уменията и страстта – нещата, които ги интригуват в дадена роля и компания“, съветва Михаела Георгиева.

„В момента работната сила – над 20% от нея са така нареченото поколение Z – това са хората, родени между 1996 и 2010-та година. Те имат умения, които са свързани с технологичната част на бизнеса. Важно е работодателите да имат по-бърз процес по наемане, защото тях бавният процес ги отблъсква. Така че – трябва да внимаваме – тази позиция дълго време ли е на пазара, самата обява как е построена, има ли яснота за ролята. Друг предупредителен знак би могъл да бъде самата репутация на компанията“, допълни още кариерният консултант.

Цялото интервю с Михаела Георгиева пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.