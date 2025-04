„Преди може би около 10-на години се създаде този Фонд за безопасност на движението към министъра на вътрешните работи, и целта тогава беше един не лош замисъл със средствата, които постъпват от глобите от технически средства – това основно са фишовете за превишена скорост, да се финансират мерки за пътна безопасност, което означава проектиране на пътища там, където има опасни участъци, обезопасяване на кръстовища, поставяне на светофарни уредби, изграждане на елементи за успокояване на движението, така наречените стеснения, в други ситуации разширения на участъци от пътната мрежа, за да се осигури безопасно включване и излизане от съответния път и т.н. Лошото е, че според последната налична информация от октомври 2024г. в този фонд има 468 милиона лева, които стоят на разположение реално на министъра на финансите като буфер в бюджета и не се ползват реално ежегодно за мерки за пътна безопасност. А както знаем, понякога поставянето на един знак стоп на едно кръстовище или на едно огледало може да спаси човешки живот, да предотврати ПТП-та. За съжаление в България броят на тежко ранените и загиналите остава константа. Така че има много какво да се прави. Конкретното предложение на ВМРО е за приемане на правила, и то бързо, за програмно финансиране, да може общините да кандидатстват с конкретни проекти за обезопасяване на общински пътища, и по този начин част от тези 468 милиона да се деблокират и да се използват за реални мерки за пътна безопасност. За никой не е тайна, че в своите бюджети общините нямат кой знае колко средства, за да могат да си позволят по-мащабни системни мерки, а общинските пътища също са опасни, там също стават катастрофи, да не говорим какво се случва в градовете, където също има тежки ПТП-та с много пострадали и загинали хора.“ Това каза пред bTV Radio Карлос Контрера, заместник-председател на ВМРО и общински съветник в София. В писмо до Министерския съвет той посочва необходимостта от единна стратегия за справяне с пътния травматизъм.

