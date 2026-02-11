„Изборът на Андрей Гюров в контекста на моментната политическа ситуация не е някаква изненада, но трудно е да се говори, че той е равно отдалечен, поради простата причина, че той, както и останалите четирима, чиито бяха възможни, са плод на договорките в сглобката. В крайна сметка Гюров има възможност да докаже първо със състава на Министерския съвет, който ще предложи, и второ с действията си, че няма да взема страна в изборите и ние от ВМРО смятаме, че основната задача на служебния премиер и служебния кабинет е да пресекат, да противодействат на всички онези практики, които биха могли да застрашат честността на предстоящия вот.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Карлос Контрера, заместник-председател на ВМРО и общински съветник.

