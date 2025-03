Страната ни задължително трябва да отдели повече средства за отбрана, коментира в ефира на bTV Radio Карлос Контрера, заместник-председател на ВМРО и член на Столичния общински съвет.

“То е задължително на фона на разпада, който беше последните 30 години в сектор Сигурност. Със или без конфликти около нас, не е само войната в Украйна, ние трябва да мислим първо за доброто оборудване на своите сили за сигурност, и второ – за тяхното модернизиране. Докато Щатите и Китай очевидно технологично се развиват много бързо, за съжаление по отношение на Европа това не е така. Посочете ми една европейска компания с произведен конкурентен боен дрон например, който е съизмерим с американските аналози или с тези, които в момента се използват в Украйна и се произвеждат в Турция. За съжаление индустриално и технологично, и в сферата на отбраната и въоръжението Европа изостава и за мен България трябва да бъде част от тази политика, която анонсира фон дер Лайен, но не да бъдем нетен плащач на някоя френска или германска компания, а да засилим възможностите и технологичното ниво на българския военно-промишлен комплекс, което означава част от поръчките, които Европа мисли да направи централизирано, защото доколкото разбирам, това е идеята на ЕК, трябва да дойдат и в България.“, посочи Контрера, по повод представения от Урсула фон дер Лайен план за превъоръжаване на Европейския съюз.

По отношение на спирането на военната помощ от Съединените щати за Украйна, Контрера заяви: „Това, което президентът Тръмп каза е точно в правилната посока – че трябва да се даде шанс на мира и войната да бъде спряна чрез постигане на договореност, сделка, както искате, така го наричайте. Обратното означава касапницата да продължи. Според мен решение със сигурност ще се случи на масата на преговори, въпросът е дали Европа ще участва в разговорите или ще остане изолирана. Тъй като виждате, новата администрация във Вашингтон смени общо взето тактиката, не случайно беше обявено, че временно се замразява военната помощ. Очевидно е, че трябва да се върви преди всичко към прекратяване на огъня, колкото по-бързо, толкова по-добре. Аз тълкувам и в този смисъл думите на британския премиер Стармър, който заяви, че започват разговори за прекратяване на огъня, първо по въздух и вода, след това и по суша, което е индикация, че и Вашингтон, и Лондон, макар и с различни стъпки, действат в една и съща посока – конфликтът да спре. От тук нататък каква точно е европейската позиция, интересното е, че за този етап Европа по-скоро подкрепя през социалните мрежи. Ясно е, че в един момент поне огънят трябва да се прекрати, за да може да се даде шанс на разговорите. Очевидно желанието на Тръмп е да се постигне сделка, очевидно тази сделка ще включва и Европа под някаква форма и тук стигаме до това, което Тръмп каза в първия си мандат преди 10 години, че Европа трябва да отделя повече пари за отбрана. Нещо, което действащият председател на ЕК Урсула фон дер Лайен призна. Въпросът е от къде ще дойдат парите и кой, как, къде и кога ще произведат това въоръжение, боеприпаси и снаряди. ВМРО от може би над 10 години повтаря, че по отношение на политиката на отбрана и сигурност Европа трябва да бъде доста по-самостоятелна, дори и във формат НАТО. Това не беше чуто дълги години. Дори нахлуването на Русия, войната в Украйна не успя да събуди евробюрократите. И де факто сега, когато Тръмп изпълнява реално предизборната си програма, всички дойдоха до заключението, че разбира се, за да имаш сигурност, трябва да имаш армия и тя трябва да бъде добре въоръжена.“

Цялото интервю с Карлос Контрера за позициите за Украйна, стабилността на правителството у нас и проблемите на София можете да чуете на звуковия файл.