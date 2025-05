„Този въпрос го разгледахме още в понеделник и сме изпратили официално предложение до Центъра за градска мобилност, след като вече е ясен периодът, в който гражданите бяха във фактическа невъзможност да използват дългосрочните превозни документи – абонаментните карти, ЦГМ да разпише механизъм, по който да се удължи срокът на тези превозни документи със срока, за който беше невъзможно да се ползва наземният транспорт – 6 дни. Това ще бъде включено в решение на Общинския съвет, за да дадем възможност да се удължи срокът на тези превозни документи, които са били активни към момента на протестите. Наясно сме, че имаше форсмажор за пътниците и е нормално те да бъдат компенсирани за този период, когато практически не са могли да използват в цялост услугата, за която са платили. Така е справедливо.“ Това каза пред bTV Radio Карлос Контрера, общински съветник в София и заместник-председател на ВМРО.

„Увеличението с 15 милиона на държавната субсидия за градския транспорт в София отчасти решава проблема, затова и с колегите вчера в съвместно заседание на Комисията по транспорт предложихме да се завиши със същата сума и общинската отговорност, освен това напомням на всички, че държавата през републиканския бюджет пое ангажимент да се платят и средствата, нужни за охраната на метрото – за метрополицията. В момента недостигът е около 19 милиона лева, които ще търсим варианти през годината също да бъдат покрити. Не ми е известно на базата на какви разчети кметът твърди, че парите ще свършат през октомври, но това е знак, че общината всячески ще се опитва ,както беше и миналата година да не си плаща задълженията към транспортните оператори. На комисия по транспорт посочих, че общината по никакъв начин не е увеличила своя дял в издръжката на градския транспорт, което буди въпроси защо се води такава политика, тъй като действително тази година държавата увеличи от 89 милиона на 109 милиона издръжката, сега с още 15 милиона. И на мен ми беше странно, защото в първите дни на транспортната криза представители на ПП и ДБ попитаха къде е държавата, държавата да ни даде пари. Вчера след разговори, които имахме с финансовия министър и министър-председателя, държавата се съгласи да отпусне 15 милиона лева и едва ли не сега ситуацията е такава – защо държавата ни дава тези пари. Имам чувството, че се намираме в шизофренна ситуация, имного хора не си дават сметка, че град се управлява с решения, аргументи, анализи и разчети, а не през фейсбук и със статуси. Ако го караме по този начин, след 2 години наистина София ще бъде в криза и то многостранна криза. Никой никого не саботира, диалогът трябва да бъде водещ, но това, което чуваме като политическо говорене от ПП-ДБ и Спаси София, че едва ли не опозицията е създала кризата и опозицията си я е решила. Това е едва ли не като някакво писание на Кафка, не мога да хвана логическа последователност нито в това, което се говори, нито в това, което се прави“, каза още Контрера.

Целия разговор за проблемите на градския транспорт в София и задава ли се криза и с боклука, можете да чуете на следващия звуков файл.