„Предложили сме от ВМРО една преработена версия на предложенията от 2025-та година, тъй като тогава нямаше никакъв отклик от държавните институции, не се предприеха никакви мерки. Предложенията, които съм внесъл като заместник-председател на ВМРО са изпратени, уведомен съм за това с писмо, от Министерски съвет до Министерството на регионалното развитие и благоустройството и до МВР, така че очаквам да получим покана или под някаква писмена форма тези две ключови министерства за пътната безопасност да вземат отношение. Най-общо казано, основата на нашето предложение е създаване на ясен принцип, правила за финансиране на програмен принцип на общините за мерки за пътна безопасност, които могат да бъдат инфраструктурни, могат да бъдат свързани с проектиране, със системи за контрол, тъй като вече общините получиха от законодателя през своите системи за технически контрол, тоест видеонаблюдението, да налагат и санкции. Защо го предлагаме – много общини в България на практика нямат капацитет – административен, професионален, финансов, всякакъв, за каквито и да е мерки за пътна безопасност. Затова идеята е от Фонда за безопасност на движението, от тези пари, които се трупат буквално там и служат всяка година като фискален буфер, да се финансират проекти на общините. Както много пъти сме казвали от ВМРО, понякога поставянето на един знак СТОП или на огледало на опасно кръстовище може да спаси живот. Това е идеята на тези предложения.“ Това каза в ефира на bTV Radio Карлос Контрера, заместник-председател на ВМРО, общински съветник и заместник-шеф на Комисията по транспорт в Столичния общински съвет, по повод предложенията, които са изпратили до Министерския съвет за подобряване на работата на Фонда за пътна безопасност.

По повод срещата на ръководството на СДВР с пътни експерти за мерки за намаляване на пътния травматизъм, Контрера коментира: „Приветствам подобни срещи и идеи, и ми се ще те да бъдат ежемесечни, а не кампанийни, така че поздравления за ръководството на СДВР, че инициира такъв широк формат за обсъждане на мерки. Между другото Столичната община и направление „Градска мобилност“ доста изостават от този процес. В миналия мандат, когато бях председател на Транспортна комисия, общината някак по-тясно работеше с Пътна полиция и другите органи, които имат отношение към контрола по пътищата. В този мандат ние първо станахме свидетели на институционална война между общината и МВР, по повод организацията на движение на „Патриарха“ и „Витошка“. Аз мисля, че е хубаво общината да подаде ръка към Пътна полиция в София, защото могат да се свършат доста неща.“

Целия разговор с Карлос Контрера за мерките за пътна безопасност, за столичния градски транспорт и за предложенията за „Топлофикация“-София, можете да чуете на следващия звуков файл.