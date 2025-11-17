„Трудно ми е да прогнозирам крайния ефект, защото ако върнем лентата назад, това са промени, които останаха някак скрити, апокрифни за обществото. Вие си спомняте, че в предишни мандати, когато са се обсъждали промените в организацията на движението в София и на паркирането, имаше много тежки и широки дискусии, обществени обсъждания по райони и квартали, хората имаха представа. За мен до четвъртък, когато се гласуваха тези промени, масово софиянци, включително и от засегнатите зони за разширение буквално не знаеха какво се случва, което за мен е комуникационен провал. Вероятно има някакви хора, които подкрепят приетите промени, но аз ще кажа следното – не става ясно каква е целта – да се събират повече пари или да се отворят повече свободни паркоместа в тези части на града, където в момента буквално няма къде да паркираш. Отговор на този въпрос няма. Така че, трудно ми е да предвидя ефекта. За мен включването на части от район Подуяне и на части от район Студентски в зелената зона беше някакъв абсурд. Това се случи на коляно в 17ч. в сряда, когато в крайна сметка Спаси София успяха да се наложат на всички останали и да прокарат и това нещо. На мен не ми е известно в хаджи Димитър примерно да е обсъждано с живущите идеята там да стане зелена зона. Знаете ли какъв аргумент получих от г-н Андрей Зографски – че районните кметове го искали. Все едно районните кметове са някакви феодални владетели от Средновековието и когато те искат нещо, всички останали трябва да им угодим, а всички останали нямат значение. Това не е аргумент. Може би за някои хора да въведеш платено паркиране е панацея за решение на всички проблеми с трафика, но практиката показва, че това не е така. И аз казах – да, в някои части от града има проблем с трафика и паркирането, но първо контрол дали се спазват правилата по Закона за движение по пътищата и едва тогава разсъждаваме дали да въведем платено паркиране. Сега какво направиха Спаси София и ПП-ДБ – ето тази зона ще плаща и ние си мислим, че това ще реши проблемите. Няма да ги реши.“ Това каза в ефира на bTV Radio Карлос Контрера, общински съветник от ВМРО, който е сред гласувалите против промените за паркирането.

Целия разговор можете да чуете на следващия звуков файл.