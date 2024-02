"Пандемия от простотия на пътя, която убива". Така Карлос Контрера от ВМРО определи поредните случаи на опасно шофиране и употреба на наркотици. Последният от тях е с Мис Силикон, заловена да кара с кокаин в кръвта, която демонстрира в социалните мрежи видеа с превишаване на скоростта. Контрера, който е заместник-председател на Комисията по транспорт и пътна безопасност в Столичния общински съвет, припомни пред bTV Radio и идеята на ВМРО - брутални нарушения да се наказват с общественополезен труд.

„Става дума за поредни случаи, преди около два месеца имаше подобен казус с младеж от Бургас, след това някаква певачка също беше заловена на булевард България със скъп и мощен автомобил, със следи от наркотични вещества, сега имаме рецидив по силиконовия случай – да го наречем. За мен и в тези 3 казуса, и в останалите, става въпрос за една брутална наглост и цинизъм, за хора, които не желаят да спазват обществените порядки, не се замислят за своите действия, считат, че всичко им е позволено, чувстват се абсолютно безнаказани, най-вероятно имат аргументи защо това е така – защото познават тоя или оня, знаят, че могат да отидат някъде, да дадат пари и да им се размине или имат влиятелни, така да ги наречем, приятели, които ще потулят случаите, но това е пандемия от простотия. За съжаление тази простотия убива и на мен все ми се ще държавата с целия си инструментариум, с който разполага, да тръгнем по две направления – споменахте за размера на наказанието, в случая със силиконката, което е от една до 3 години, на мен ми се струва, че в тази ситуация, когато тези престъпления стават масови, много сериозно трябва да се помисли дали това трябва да бъде толкова леко престъпление, защото наказание до 5 години си е леко престъпление. Да помислим като общество и законодателят да помисли в условията на рецидив или опасен рецидив, както е силиконката, дали наказанията да не бъдат двойни. За хора, които извършват брутални нарушения на Закона за движението по пътищата, това е стара идея на ВМРО, трябва да се въведе наказанието обществено полезен труд, и те да си отработват с чук и лопата необходимите няколкостотин часа в полза на обществото. Тук първата битка е с чувството за абсолютна безнаказаност и за съжаление, по точки обществото губи пред всякакви подобни самозабравили се индивиди.“, посочи Карлос Контрера.

По отношение на политическата ситуация в Столичния общински съвет и избора на ръководства на комисии, Контрера посочи: „Всъщност мнозинство няма. Това, което се получи на извънредната сесия в четвъртък при гласуване на съставите на постоянните комисии е обединение на политически групи, които искаха баланс в общинския съвет, без първата политическа група с 23-ма съветника да се опита да узурпира и да окупира ключовите комисии в общинския съвет и да остави останалите в изолация. Тъй като ПП-ДБ-СС не разбраха, че не могат силово да налагат решения на другите, се получи този развой. Аз продължавам да твърдя, че докладът е здравословен за общинския съвет, защото дава възможност на широк кръг политически партии на равни начала да участват в работата на съвета и предлагайки доклада, съм спазил принципа в европейската практика и в правото – власт власт възпира. Защото много е опасна комбинацията председател на комисии, председател на общинския съвет, в условията, когато няма диалог.“

Цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.