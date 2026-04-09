„Трябва да търсим мнозинство, с което да започнем реформите и да направим всичко възможно ГЕРБ и ДПС да имат по-малко от 80 народни представители, да нямат блокираща квота. Това е мнозинството, което трябва да се търси в следващото Народно събрание, защото има много проблеми, които трябва да се решават.“. Това коментира в ефира на bTV Radio Катя Панева, кандидат за депутат от Продължаваме промяната-Демократична България в 25-ти МИР София, и представител на ДСБ. Тя посочи, че всички, които заявяват, че искат да започне съдебна реформа и смяна на Висшия съдебен съвет, би трябвало да подкрепят подобно предложение.

„Тук не говоря за управленско мнозинство, а говоря за мнозинство, което да започне тези реформи във ВСС, защото той е с изтекъл мандат.“, обясни тя.

„Към този момент очаквахме Радев наистина да започне с това, което тръгна – че ще се бори срещу олигархията и в същото време не я назовава коя е тя, очаквахме наистина да започне атаки срещу ГЕРБ и ДПС, а реално започва срещу нашата коалиция. Така че - какво е отношението не мога да кажа, но по-скоро казвам факти, които виждам и за изключително притеснителни. А що се отнася до критиката му към служебното правителство, че то е нелегитимно, имам моите притеснения, че въпреки това, че служебното правителство прави всичко възможно да осигури едни честни и справедливи избори, виждаме ежедневно и ежечасно как се бори с купения вот, получава критики не само от Радев, а и от ДПС-Ново начало, че то е нелегитимно.“, каза още Катя Панева.

По отношение на мерките на служебния кабинет за подпомагане на бизнеса и домакинствата за ръста на цените на горивата, Катя Панева заяви:

„Мерките са много добре таргетирани и помагат на тези, които са най-засегнати. На превозвачите се отлага увеличаването на тол таксите, на земеделците отпада акцизът, всичко това са едни средства, които ще бъдат спестени от тях и след това ще им помогнат те да не увеличат цените, така че смятам, че мерките са навременни и добре таргетирани. Какво предлагаме ние от ДСБ – изключително важно именно за това България да има нормален икономически растеж, защото за нас това е нормалният начин да има и ръст на доходите. Винаги сме се борили за това в България да има повече средна класа, тя да бъде мнозинство и имаме няколко конкретни предложения – да има стабилна данъчна среда, в която бизнесът да има предвидимост, да няма резки експерименти, които по един или друг начин се отразяват на малкия и среден бизнес, също така 0 данък върху средствата, които се реинвестират, печалбата, която се реинвестира в иновации, в служителите, в тяхното обучение, да има по-малко регулации. Това са все десни мерки, които със сигурност ще помогнат да има по-нормална и конкурентна среда и да има икономически растеж в България.“

