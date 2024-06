„Преди около 2 месеца имахме инцидент – младо момиче около 18-19 годишно, с бебе на ръце, така удари наш шофьор, че се наложи да влезе в болница, и то престоя доста време в Пирогов, беше на ръба да се наложи операция на окото и да загуби окото си. Беше много тежко състоянието му и доста време беше необходимо да се възстанови, сега вече е по-добре. Но тези неща като че ли съпътстват работата на спешните медици, което е много нелогично, поне за мен и хората около мен, с които споделям тези случаи. Не мога да не кажа колко пъти пътувайки линейката за адрес бива обстрелвана с камъни, просто някакви хора са решили, че тази линейка може да бъде потрошена с камъни, просто така за спорта може би или за разнообразието. В което няма логика, защото на следващия ден или още същия ден този човек или негови близки могат да се озоват в линейката и тогава те ще настояват да се направи всичко възможно, за да се спаси човекът и това правят спешните медици. И да бъдат обстрелвани с камъни, удряни, бити, псувани, не е логично и не е нормално.“ Това разказа говорителят на Спешна помощ Катя Сунгарска за случаите на агресия срещу спешните медици.

Според проучване на Тренд, близо половината от лекарите споделят, че лично са ставали жертва на вербална агресия по време на работа, а един от 10 практикуващи е бил обект на физическа агресия. Проучването е възложено от Българския лекарски съюз. То е направено в периода 7-17 май, сред 800 лекари от всички административни райони в страната, чрез телефонно интервю.

„За съжаление Спешна помощ е звеното в здравеопазването, което най-често се сблъсква с агресия, независимо дали тя е физическа или вербална, давам си сметка, че тези цифри може би не могат добре да онагледят за какво става въпрос, но аз мога да кажа като работеща в най-големия спешен център в България – Центърът за спешна медицинска помощ обслужва най-голям брой население в България, защото ние обслужваме София-град и област и мога да кажа за огромно мое съжаление, че всеки ден и всяка нощ, понеже ние сме на непрекъснат режим, ние се сблъскваме с вербална агресия. Слава Богу, някъде от времето на ковид като че ли физическата леко намаля, но само леко, но вербалната просто не спира“, каза още Катя Сунгарска.

Цялото интервю за работата на спешните медици, недостига на кадри и проблемите, които срещат, можете да чуете на звуковия файл.