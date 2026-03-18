„Машините за гласуване представляват комбинация от хардуер, софтуер и устройства за съхранение на данни, като към тях има и компоненти, свързани с криптографията и киберсигурността.“ Това обясни в ефира на bTV Radio експертът по киберсигурност Ясен Танев.

„От друга страна, преди тези машини да бъдат използвани, има компанията Информационно обслужване, която има ангажимент да подготви избирателните списъци и да зареди необходимите данни в системите. След изборния ден резултатите също се връщат при нея, за да бъдат обработени и обобщени. Затова е важно да се прави разграничение между това кое е машинно, кое е хартиено и кое се обработва централизирано“, допълни той.

По думите му въпросът за сигурността на самите машини е само част от цялостната информационна сигурност на изборния процес. „Парадоксално е, че именно този компонент има най-малко значение като риск, но предизвиква най-голям политически спор. Тук темата често излиза извън експертния разговор и навлиза в политическото говорене“, посочи Танев.

„Ако разглеждаме конкретно машината като устройство, вероятността тя да повлияе на изборния резултат е сравнително малка. Това обаче не означава, че не трябва да ѝ се обръща внимание – тя е най-видимият елемент и около нея има най-много спекулации“, обясни експертът.

Той подчерта, че е важно гражданите да разбират как работи системата. „Машината не съхранява бюлетини. Тя отпечатва разписка, която избирателят пуска в урна, а впоследствие тези хартиени бюлетини се преброяват ръчно“, допълни Ясен Танев.