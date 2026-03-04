Израелски източници описват пред Си Ен Ен системата, която са използвали в Иран за локализирането и ликвидирането на аятолах Али Хаменей, като „машина за установяване на цели“, задвижвана от изкуствен интелект. Според информацията, камери за наблюдение на трафика в Техеран са били инфилтрирани от израелските служби, което е позволило на разузнаването да получи ясна картина за придвижванията на върховния лидер на Ислямската република, както и да следи в реално време случващото се в иранската столица.

„Изкуственият интелект може да бъде много полезен при военни конфликти“, каза в ефира на bTV Radio киберекспертът от Европейския цифров иновационен хъб „Тракия“ Кирил Григоров.

„Това са държави, които са технологично много напреднали, което обуславя и използването на подобен тип решения. Тези технологии са изключително актуални в днешно време. Когато се прилагат за военни цели, те съкращават времето за събиране и анализ на данни и позволяват изключително бърза и ефективна реакция. Предвид огромните инвестиции, които тези държави правят във военната си мощ, е напълно логично да разполагат с подобни технологии и да ги използват при военни действия“, допълни той.

Цялото интервю с Кирил Григоров може да чуете в прикачения звуков файл.