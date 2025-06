Какво се случва в домовете за възрастни хора след ужасяващите разкрития в Ягода? Кои са главните виновници да се стигне до толкова нехуманно отношение в 21-ви век? Бивши старчески домове, които се превръщат в стаи под наем - как се заобикаля законът и може ли да има гаранция, че няма още подобни места в България? Чуйте интервюто с Веска Събева - заместник-председател на Националния съвет за хората с увреждания пред водещата Лили Ангелова в предаването “Важното, казано на глас” по bTV Radio.

