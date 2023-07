Изследване показа, че младите очакват да достигнат до заплата в размер на 4000 лева. Кой командва пазара на труда - работодатели или работници? Чуйте повече по темата от ръководителя на изследването Даньо Димитров в интервю на водещата Лили Ангелова.

