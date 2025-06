Възможен ли е гръцки сценарий след влизането ни в Еврозоната? Ще се повишат ли цените на хранителните продукти и услугите? Чуйте прогнозата на икономическия анализатор и бизнесмен Йоаким Каламарис в предаването “Важното, казано на глас” по bTV Radio пред водещата Лили Ангелова.

