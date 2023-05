Мария Габриел направи примамлива оферта за ДБ с идеята за отстраняване на главния прокурор. Това коментира пред bTV Radio социологът Кольо Колев.

„Без всякакво съмнение, за Демократична България идеята за смяна на главния прокурор и въобще за правосъдна реформа е основното, не така седи обаче въпросът с Продължаваме промяната. Те акцентират въобще върху елиминирането на всякаква форма на присъствие на ГЕРБ в изпълнителната власт. Докато за Христо Иванов и за Демократична България основата, консолидиращата част е именно смяната на главния прокурор и правосъдната реформа. По този начин с това предложение г-жа Габриел вкарва доста сериозен клин в съдийството на тази формация. Без всякакво съмнение тази идея ще привлече много сериозно Демократична България и едновременно с това не решава пък проблема на Продължаваме промяната. Така че – един доста интересен, бих казал умен ход от страна на г-жа Габриел, която продължава да търси основната идея, която седеше изначално пред ГЕРБ, а именно коалиция между дясно-дясноцентристки сили, каквато представлява Демократична България от една страна и ГЕРБ от друга. Това е, което наблюдаваме в момента – една много примамлива оферта за Демократична България, която обаче не е толкова примамлива за Продължаваме промяната“, смята Кольо Колев.

Според социолога, ако и след това предложение, ПП и ДБ не подкрепят кабинет с първия мандат, това ще представлява тежък удар срещу тях:

„Г-н Борисов продължава да играе според мен една доста разумна игра. Още отначало той заяви – ето, ние победихме, но явно не достатъчно. Очевидно волята на хората казва еди какво си, както че ние трябва да участваме, но пък не можем само ние да бъдем. Демонстрира една доста изразена кооперативност, конструктивност, така че всякаква форма на отказ съставянето на съвместно управление ще рефлектира върху втората политическа сила, която ясно ще демонстрира, че не желае да се съобрази в това число и с волята на избирателите като цяло. Така че – един доста умен ход, който е продължение на ходовете ,направени до тук. По този начин той изправя втората политическа сила – в шахмата това се нарича цунг-цванг, невъзможност да направиш полезен ход – от една страна и от друга, абсолютно всички негативи ще паднат върху Продължаваме промяната при отказ от съставяне на коалиционно правителство“.

