“Арогантността преля чашата. Изначално това управление беше нелегитимно в социален смисъл, т.е. законно.” Това каза в ефира на bTV Radio социологът Кольо Колев. “Всичко това нещо, без всяко съмнение наруши търпението на хората. И се събраха всякакви хора. Събраха се евроатлантици, плюс евроскептици, русофили и русофоби. Събраха се на едно. И така попада в крайна сметка в съзвучие и резонанс на различни социални групи. Нищо апокалиптично няма да се случи. Отприщва се така икономически инстинкти в голям част на населението. Съвсем естествено инфлацията се увеличава. Не виждам нищо особено, което да не се очаква. Да, тази инфлация се очаква. Да, сега ще видите какво ще стане казват от ИТН. Извинявайте, но вие сте причината за това да се случи. Да, това ще се случи. Да, ще има увеличаване на инфлацията. Да, ще има намаляване на платежа. Да, но идеята, че това ще се случи, защото хората им е писнало от арогантността, не е сериозна.”, допълни той.

Цялото интервю с Кольо Колев чуйте в прикачения звуков файл.