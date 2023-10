“Местните избори могат да дадат много сериозно отражение върху “сглобката”. Това прогнозира в ефира на bTV Radio социологът Кольо Колев. “Ако централно управляващата коалиция ПП-ДБ претърпи сериозно поражение на национално ниво, това неминуемо ще се отрази в отношенията вътре в рамките на сглобката, особено на фона на приближаващата ротация. Тогава съвсем естествено ще вървим към питането за пропорционалността на участието във властта. Дали тогава ГЕРБ няма да имат повече основание да искат повече властови ресурс, което ще срещне негативизъм от другата страна”, допълни той.

Цялото интервю с Кольо Колев пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.