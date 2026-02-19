„Малко над 18 процента все още не са решили за коя политическа сила ще дадат гласа си и именно те ще решат големия въпрос – дали Радев би имал мнозинство в парламента, или ще трябва да търси някаква форма на коалиция, тъй като данните досега категорично показват, че неговата формация ще бъде първа политическа сила.“ Това каза в ефира на bTV Radio социологът Кольо Колев.

„Оттук нататък зависи дали ще се наложи да търси коалиция с една или друга политическа формация, или ще може да управлява самостоятелно. Що се отнася до коалирането, в голяма степен нещата зависят именно от резултатите от изборите, защото едно е да не ти достигат десет гласа за мнозинство, а съвсем друго – да не ти достигат четиридесет.

Радев определено прехвърля мостове и видимо не се държи радикално. Би могъл според мен да търси партньорство и с ПП-ДБ, и с „Величие“, ако се налага, както и с някои от другите формации. Според мен единствената стигматизирана фигура ще бъде Делян Пеевски“, допълни той.