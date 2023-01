“Шансът да се изпълни третият мандат е нулев” Тази прогноза направи в ефира на bTV Radio социологът Кольо Колев.

“Има някаква теоретична възможност, евентуално някаква коалиция с ГЕРБ, ДПС и партията на Стефан Янев. Но е малко вероятно, защото това до някаква степен ще бъде една самоубийствена за Корнелия Нинова коалиция. Това време ще бъде използвано от Нинова чисто пропагандно, с оглед на предстоящите предсрочни избори”.

