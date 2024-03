"Като си изпуснал всички влакове, от тяхна гледна точка може би е добра идея да направят опит, още повече, че този опит цели не толкова идеята за съставяне на правителство, колкото идеята да се прехвърли отговорността върху ГЕРБ - ето, те са виновни, ние сме много конструктивни. Това е в общи линии играта, но това е много закъсняла игра. Те наистина показаха завидна наглост, арогантност и преди всичко глупост, играейки играта, която започнаха. Тя е същата, която започна още преди 9 месеца, идеята е с една четвърт от депутатските места или по-малко от 10% от гласовете на избирателите ти да упражняваш 100% от властта. Това няма как да стане. " Това каза пред bTV Radio социологът от агенция "Медиана" Кольо Колев след провала на първия мандат и отказа на ГЕРБ-СДС да приемат предложението на ПП-ДБ да подкрепят втория с техен кандидат за премиер.

"Беше им дадено време да се опитат да сътворят коалиция, някаква форма на съвместно управление, така че да се играе по правилата на играта. Вместо това те демонстрираха безразсъдна арогантност, за което си платиха и ще си платят и на следващите избори според мен.", посочи още Кольо Колев.

Без всякакво съмнение отговорността е върху ПП-ДБ, смята социологът. ГЕРБ също има своята част от отговорността за този тип поведение,но оправдано, каза Колев. "Коалиционният партнь0р прекрачва всички граници и на всичкото отгоре не иска да се заявява като коалиционен партньор и се получава безумна ситуация - от типа на - тук спя с тази жена, ама с отвращение, ама искам тя да ми е вечно вярна. Такива неща в природата няма", посочи Колев. Според него ПП-ДБ ще загубят най-много от предсрочни избори, а избори на две отделни дати биха били съкрушителни за всички формации.

