Момичето, което гледа към звездите – Татяна Иванова, вярва, че всеки човек има своя мисия на земята. Пред bTV Radio Татяна разказа за тренировките, обучението, което й предстои в Съединените щати. Там тя ще учи космическо инженерство, специализация по ракетни горива.

„Аз силно вярвам в съдбата. Наистина много вярвам, че всеки човек си има някаква мисия. Не знам каква е, не всеки разбира каква е неговата мисия, той просто си живее. Но ние сме част от вселената, даже имаше някъде един факт, че всички сме създадени от звезден прах, което е нещо много неописуемо, не можеш да си го представиш. Аз не знам кога ще приключа своя живот, на всеки му е писано различно, затова и се стремя към звездите. Защото според мен това трябва да е и най-висшата цел на един човек. Нещо, което за да го достигнеш, трябва да си усъвършенстван и вътрешно, и външно, и физически, и психически, и някак мечтата ми я приемам като мисия, и вярвам, че това е моят път. Поне точно в тази сфера се чувствам на мястото си“, разказа Татяна Иванова пред bTV Radio.

„Според мен човек е способен на всичко, ако психически си позволи да го направи. Напоследък ми направи впечатление как аз действам, когато ходя на тренировки на фитнес и групови тренировки. Има трудни упражнения и човек се отказва, защото мозъкът го командва, а когато така си направиш настройката, че ти няма да се откажеш и остава още едно упражнение, още едно упражнение- ти ги правиш тези неща. При повечето предизвикателства наистина е важно да си спокоен, да пазиш самообладание, което може да се случи само, ако мислиш и си концентриран, така че със сигурност психиката е водеща пред физиката на човека“, посочи още Татяна.

Тя разказа и за какви космически мисии мечтае: „Аз в момента наистина имам голям интерес към самолети и ракети, наистина постоянно чета за различни ракети, но нещо ,което по-рядко споделям е, че имам голям интерес и към бурите и метеорологията и геологията. И наистина ,мисля, че ще ми бъде много интересно да отида на експедиция – геоложка и мисля, че това ще бъде следващия курс, който най-вероятно следващото лято ще взема. Та надявам се, ако участвам в мисия, разбира се, и комерсиална бих приела, но да е или до Международната космическа станция, където да имам инженерни предизвикателства, или нещо, което най-много ми се иска на мен – Луната или Марс, където да изследвам повърхността, скалите и много би ми се искало да изследвам земетресенията на Марс, марсотресенията, както се казват. Също така от МКС много лесно можеш да наблюдаваш и големите урагани. Така всъщност хората на земята се предупреждават за опасности. Това са двете сфери, в които желая да се развивам и изследвам.“

Татяна призна също, че е имало моменти през годините, в които се е случвало да изпитва страх, когато е трябвало да тренира:

„Аз 10 години се занимавах с танци и помня как за да направя мост, съм стояла над 3 часа, опитвайки се да го направя. Вече ми беше лошо, болеше ме главата, защото цялата кръв беше в главата, та в този момент наистина ме беше страх да направя всички акробатични номера. Докато при тренировките, страхът ми понякога е до това дали ще съм добър отборен играч, а не до това в каква ситуация са ни поставили, защото когато си с инструктор до теб, донякъде се чувстваш много спокоен. Има моменти, когато съм се гмуркала примерно и съм чувствала страх, даже дано инструкторът ми по гмуркане да не го слуша това, но когато се гмуркаш, си задължен да се придържаш към една червена нишка. И аз я пуснах, защото видях една много интересна риба, исках да му дам знак да се обърне към мен, но водата не беше много бистра и докато се обърна, него го нямаше. Наистина не знам как го намерих. Той не я знае тази ситуация. Просто не се беше усетил, че ме няма. Та тогава ме обзе малко паниката. Знаех, че трябва да изляза на повърхността след определен брой минути, но това беше още началото на курса ми и със сигурност го имаше страхът“.

Цялото интервю на Татяна Иванова за bTV Radio пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.