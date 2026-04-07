Икономическата ситуация в страна, свързана с повишаването на цените на горивата, ще окаже влияние върху изборите вота на хората, коментира пред bTV Radio Коста Стоянов, кандидат за депутат от партия „Възраждане“, втори в листата във Варна.

„При всички положения би следвало да окаже влияние, защото се случва точно това, което ние от Възраждане говорим от месеци, да не кажем и от години, и всъщност всичко започна с насилственото ни вкарване в еврозоната, въпреки че нашата страна не отговаряше на критериите за влизане в еврозоната. Управляващите тогава манипулираха всички данни, за да отговорим на критериите за влизане в еврозоната и да ни набутат насила. Ние от Възраждане събрахме над 600 хиляди подписа за свикване на референдум за запазване на българския лев, който беше погазен от управляващото мнозинство“, посочи Коста Стоянов.

„Нашето проучване, ходейки сред народа, сред хората, постоянно обикаляме по време на кампанията, и преди това - всеки един от хората говори за това, че не може да се справя със средствата, които получава, поради високите цени, цените на основните стоки са много завишени. Що се отнася до мерките, мерките са ясни – сваляне на санкциите спрямо Русия, и водене на преговори с Руската федерация, относно доставката на горивата, което автоматично ще намали цените. Правителството има и други мерки, с които може да повлияе – сваляне на акциза и ДДС, защото те са по-голяма част от ценообразуването на цената на горивата, по този начин може да се регулира цената и да се намалят цените на основните стоки. Също сме съгласни с предложените мерки от КНСБ на правителството.“, каза още Коста Стоянов.

