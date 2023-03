Партия Възраждане продължава да отстоява позицията си, че би участвала в кабинет само с техен мандат, потвърди в интервю за bTV Radio кандидатът за народен представител Коста Стоянов. Той е втори в листата на партия Възраждане в 3-ти многомандатен избирателен район - Варна, бивш депутат, строителен инженер, магистър по спортен мениджмънт и председател на сдружение „Бъдеще чрез спорт“.

„Ние в 49-то НС можем да водим разговори за политики, а не за постове с другите парламентарно представени партии, но техните приоритети са коренно противоположни на нашите. Затова ние ще опитаме да направим правителство с наш мандат“, посочи Коста Стоянов.

По отношение на прогнозите дали следващият парламент ще успее да сформира кабинет, Стоянов коментира: „Всичко зависи от резултатите на изборите и какво ще бъде разпределението в 49-то НС. Ако евроатлантическите партии имат математическо мнозинство, е напълно възможно те да направят правителство. Но нека избирателите да знаят, че всеки глас за тези партии не е бюлетина, а повиквателна, защото те ще искат да вкарат България във войната между Русия и Украйна. Ние от Възраждане сме категорични, че трябва да стоим настрана от този конфликт.“

От партията продължават събирането на подписи за организиране на референдум за запазване на българския лев.

„Възраждане е гласът на българските граждани в парламента и колко силен ще бъде този глас зависи от техния избор на 2 април. Ние показахме последователност в своята политика, а думите ни са подкрепени с дела. Избирателите знаят, че могат да разчитат на нас и затова очакваме значително повишение на резултата си спрямо резултата от предходните парламентарни избори. Със сигурност ще бъдем част от следващото НС, тъй като с работата си в предходното, ние, народните представители от Възраждане защитавахме българския национален интерес, постигнахме резултати по отношение запазване на енергийната свобода, чрез предоговаряне на Плана за възстановяване и устойчивост. Защитаваме правото на избор на българските граждани със свикването на референдум за запазване на българския лев. До миналата седмица -всеки четвъртък правим отчет, имаме над 400 000 събрани подписи. Целта ни е да имаме 550-600 000 подписа, за да може 400 000 от тях да бъдат валидни“, допълни Коста Стоянов.

Кандидатът за депутат посочи и кои ще бъдат част от задачите му, ако бъде избран: „Като кандидат за народен представител от Варненския многомандатен избирателен район, първите ми задачи ще бъдат свързани именно с моя избирателен район. В 48-то Народно събрание като председател на Комисията по регионална политика поставих въпроси, свързани с проблемите на ВиК сектора, водния проект на Варна, недостига на вода в няколко населени места в община Долни чифлик, ремонта на Дюлинския проход, който може да се яви алтернатива на натоварения особено през лятото главен път Варна-Бургас. Като член на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, поставих въпрос, свързан с една от националните спортни бази в град Варна – Спорт палас, която е в лошо състояние, а се провеждат спортни мероприятия. За всички повдигнати от мен теми ще проследя докъде са стигнали с изпълнението си и дали обещаните от служебното правителство намерения ще бъдат изпълнени. Затова ще следя стриктно. В 48-то Народно събрание като председател на Комисията по регионално развитие, комисията работи много добре. За мен е много важно държавата да има ясно изразена политика за развитие на регионите и в тази връзка искам да споделя един проблем, който наблюдаваме във Варна – по искане на община Варна, която повече от 10 години е управлявана от ГЕРБ, се поставят грозни бараки, търговски обекти в историческото ядро на морската градина, като следва да имаме предвид, че тя е национален паметник на градинското и парково изкуство и е недопустимо тя да бъде превръщана в бит пазар“. Стоянов обясни, че са против поставянето на тези бараки и са инициирали подписка, която ще внесат в община Варна“.

Цялото интервю с Коста Стоянов можете да чуете на звуковия файл.