Търсят се още депутатски гласове, за да бъдат одобрени конституционните промени, които трябва да отворят пътя на Северна Македония към ЕС. Това коментира пред bTV Radio журналистът и дългогодишен кореспондент в Северна Македония Костадин Филипов. На днешното заседание на правителството в Скопие се очакваше да бъде разгледано предложението за промени, с които българите, заедно с още 5 етнически общности в страната, да бъдат вписани в основния закон на страната, но обсъждането беше отложено.

„Както съобщи премиерът Димитър Ковачевски – че причината е, че още не била готова цялата процедура, че засега трябвало да остане там, където е това предложение на работната група и че в някакъв момент, в който правителството стане готово да включи в дневния си ред тази точка, журналистите щели да бъдат информирани. Едно чисто формално обяснение, но според мен то си има и своето политическо обяснение, което може би се корени в това, че правителството на Димитър Ковачевски все още не е осигурило необходимата квота от две трети от гласовете в парламента, което са 80 депутатски гласа, за да могат тези конституционни промени да минат. И той решил както се казва папката с това предложение да стои извън правителството, в министерството, отколкото да дойде в кабинета ,където трябва да бъде гласувано и да бъде внесено в събранието на Република Северна Македония. А влезе ли в събранието, там има конституционни определени срокове, които не може да не се спазват и това предложение трябва да бъде подложено на гласуване. Което пък носи риска ако не са осигурени тези 80 депутатски гласа, тази промяна в Конституцията да не мине.“, коментира Костадин Филипов.

Според Филипов, към момента не достигат 8 депутатски гласа. Цялото интервю с Костадин Филипов можете да чуете на звуковия файл.