„Цялата обществена и политическа атмосфера в република Северна Македония продължава за съжаление да бъде такава, че българите да бъдат враг номер 1, да бъдат поставени на една тъжна почетна стълбичка като най-големите врагове на македонизма и на разбирането на хората и политиците в Скопие за това, че имат те македонска идентичност, че нямат нищо общо с България и т.н. Всеки частен случай като този с Християн Пендиков трябва да се разглежда в контекста тъкмо на тази тъжна, неприятна, антидемократична, антихуманна и друга история“. Това заяви в интервю за bTV Radio журналистът и дългогодишен кореспондент в Скопие Костадин Филипов. Според него, самият факт, че нашият посланик в Скопие Ангел Ангелов е извикан под формулата за консултации, вече говори за ново качествено състояние на двустранните ни отношения със Северна Македония.

„В дипломацията такава стъпка обикновено се предприема от държавата-майка, в случая България и нейното външно министерство, когато наистина отношенията са стигнали до някаква граница, от която по-нататък трябва да се направят наистина сериозни консултации и да се предприемат конкретни стъпки. Аз си обяснявам това извикване на Ангел Ангелов по 2 причини – дипломатическата, за която стана дума и второ, доколкото разбрах, утре се свиква извънредно заседание на българското Народно събрание, на което външният министър Николай Милков трябва да докладва всичко около случая с пребития младеж Християн Пендиков в Охрид. Вероятно и там ще стане дума за мерките, които българската страна ще предприеме оттук насетне и за това как би могло да се отрази не само на двустранните отношения, но по-специално и на европейската перспектива на Северна Македония. Сложна ситуация се получи с този случай, някак много бързо и динамично в рамките на 2-3 дни този частен случай, ако можем така да го наречем, се превърна в елемент, във фактор в междудържавните отношения на България с република Северна Македония, но пък, как да кажа – трябвало е да се случи нещо такова ,за да се види колко са крехки отношенията между София и Скопие и колко рискове има за това те да бъдат оттук нататък укрепвани, развивани и да дават принос в общата атмосфера на Балканския полуостров“, коментира Костадин Филипов.

По отношение на няколкото случая на агресия срещу българските клубове в Охрид и Битоля, и на нападението на Християн Пендиков, Костадин Филипов заяви:

„Това си е една тежка, тъжна и неприятна традиция. Има във фолклора там в Скопие и в Северна Македония една приказка, че който от местните хора малко се изяви напред като човек с пробългарско съзнание или някаква симпатия към България, просто трябва да му броим няколко месеца най-много, в които полицията ще му намери начин да го обвини за нещо. Има случаи на доста хора, които пострадаха от една такава много тъжна и антидемократична практика. Някои от тях дори завършиха с определени срокове в затвора. Това местното правосъдие си действа като продължение на работата на полицията, която пък от своя страна винаги намира да обвини за нещо, за някакво нарушение или престъпление всеки от хората ,които се опитват да се изявят като българи. В това число и случая сега с този младеж Пендиков, който е от новото поколение хора с българско съзнание. Вместо полицията да издирва неговите нападатели и да ги задържи, пусна съобщение, че лице с неговите инициали декември месец било задържано и му било обърнато внимание, понеже имал наркотици. Позната схема, влизала доста често в употреба, но какво да се прави- това е една традиция, да не говоря за по-фините методи на агресия към хора от интелектуалния свят в Северна Македония, бяха тормозени не само те, но и техните семейства, защото са дали знак на симпатия към България или са изявили своята идентичност.“, допълни Филипов.

По отношение на това дали ще бъдат сменени имената на българските клубове в Северна Македония, и дали това би решило част от проблемите между двете страни, журналистът заяви:

„Доколкото имам впечатление, наскоро се виждах с момчетата от клуб „Иван Михайлов“ от Битоля и от Охридския клуб, те нямат никакво намерение да си сменят имена. Това от една страна. От друга – тези обещани срещи на Османи, пък и от президента Стево Пендаровски с българските клубове от колко време ги дъвчат? Колко време трябва да мине, за да се срещнат? Пендаровски миналата година покани и му дойдоха на гости представители на ОМО Илинден в България, за да им даде повече кураж да действат, няма време да приемат представители на българските клубове. Какви са тези театри, това представление? Тези хора не можаха да разберат, че от отношението към българите в Северна Македония ще зависи по-нататък пътят им към Европейския съюз. Ако искат да вървят, да си изпълнят ангажиментите.“

Цялото интервю с Костадин Филипов можете да чуете на звуковия файл.