„Това е повече от ясно – който надигне глава и публично, макар че е много трудно в Република Северна Македония публично да се изявяваш като българин, защото веднага ставаш цел на подобни обвинения като тези срещу Любчо Георгиевски, но това е напомняне на всички, които мислят по някакъв начин или вече са го направили своето изявление, че се чувстват българи в условията на Република Северна Македония да не надигат много глава, да си мълчат, да си траят, и т.н. Това е класически пример, който според мен трябва да се изучава в учебниците по масова пропаганда, масова психология за внушаване на страх, което от друга страна е абсолютно противопоказно на една държава, която има претенциите да стане член на Европейския съюз, където всичко е заложено на уважение на определени ценности. Ценността за правата на човека в ЕС е може би най-важната и най-голямата и сме свидетели на един абсурд, това беше подхвърлено от президента в неговото обръщение при приемането на Люпчо Георгиевски, че е недопустимо една държава, която винаги се е хвалила със своя мултиетнически, мултикултурен модел на съжителство, да се отнася така към една единствена етническа общност и това е българската. За всички други етнически общности или вече са направили, или са готови да направят промени в Конституцията, само не за българите, които както знаем, ние като държава искаме да бъдат включени в Конституцията от една страна, а от друга страна това е условието Северна Македония да отвори преговорния процес за членство в ЕС.“ Това каза пред bTV Radio Костадин Филипов, журналист и дългогодишен кореспондент в Скопие, по повод условната присъда от 1 година с 2 години изпитателен срок на Люпчо Георгиевски. Преди дни излезе съдебното решение за председателя на вече заличения Културен клуб „Иван Михайлов“, заради негови публикации в социалните мрежи.

„Вярно е, че присъдата е най-малкото, което Люпчо можеше да получи, както казва българският народ- той няма да лежи в затвора, няма да бъде ефективна в затвора. Тази присъда според мен има две страни – от една страна горе-долу, за да не се окаже, че този дълъг и мъчителен процес, който наистина е политически мотивиран, струва някакви разходи на съда, и за да оправдае тези разходи, трябваше да произнесе някаква присъда. От друга страна обаче това е абсолютно признание за невинността на Люпчо Георгиевски и за цялата безсмислена основа, на която беше изградено обвинението срещу него, аз така го схващам, познавайки отблизо ситуацията със съдебната система в Република Северна Македония от дългата си работа там. От една страна присъда, която да оправдае разходите, че все пак съдът дълго време се е събирал, викал е свидетели, провеждал е заседания, от друга страна –това е абсолютно признание за невинността за Любчо Георгиевски и за скалъпеността на обвинението срещу него.“, каза още Костадин Филипов.

