„Този случай отвори една рана, даде й публичност, с цената на тези жертви, за която беше публична тайна в Република Северна Македония, че всичко може да се купи с пари. Толкова е прогнила държавата във всичките й равнища, от най-долу до най-високите нива, че случаят с получаването на лиценза и функционирането на тази дискотека е само един от многото. И аз не изключвам в разследването, което ще се направи и обещават властите, и лично премиерът Християн Мицкоски, да се открият и още по-драстични случаи на такива заведения, в които дори и тези частични съоръжения за безопасност, които е имало в дискотеката в Кочани, отсъстват. Толкова е гнила системата в Република Северна Македония, за най-дребните неща трябва да се плаща. За съжаление е така. И това беше публична тайна и продължава да бъде, че не само в увеселителния сектор, а изобщо в ресторантьорството, и туристическия бранш, и къде ли още не, да вземем този пример за назначаването на определени държавни постове на хора само с показване на книжка за партийно членство. В случая управляващата партия ВМРО-ДПМНЕ, всяка смяна на властта, която се случва в Северна Македония, винаги води до такова изкривяване на всички правила за функциониране на държавната система за съжаление. Това е публична тайна, никой не го крие, всички политици го знаят, но никой не се захваща с решаването на този проблем. Ето, за да се стигне до такъв трагичен инцидент с толкова много жертви, жалко за младите хора.“ Това каза в ефира на bTV Radio Костадин Филипов, журналист и дългогодишен кореспондент в Скопие, по повод разследването на трагичния инцидент в Кочани, при който загинаха 59 души и над 150 бяха ранени, и бяха установени редица нарушения, сред които фалшив лиценз на дискотеката, издаден срещу подкуп.

На въпрос до къде ще стигне поемането на отговорност след трагедията, Филипов коментира:

„Аз мисля, че и този път Християн Мицкоски и неговият екип ще гледат да пренасочат гнева на хората и отговорността за този трагичен инцидент към предишните управляващи, така ми се струва. Задържаният за 48 часа бивш министър на икономиката Бектеши, е от Демократичния съюз за интеграция на Али Ахмети, която сега е много остра и единствена опозиция на управлението на Християн Мицкоски. Повечето хора вероятно около него, които са били в Министерството на икономиката на по-ниски равнища, които са слагали подписи под тези лицензи, разрешения за действие на дискотеката в Кочани, пък и вероятно на много други такива обекти, в което аз съм напълно сигурен, че е така, също са от партийния цвят на Демократичния съюз за интеграция. И не бих искал чак толкова да политизирам нещата, а и те не бива да се политизират, но ми се струва, че главната насока на поемане на отговорност ще бъде хвърлена към бившите управляващи и сегашната опозиция. Макар че, ако ме питате мен, ако внимателно проследите всички изказвания през тези 3 дни след инцидента, мисля, че прекалява, нарушава мярката, която един премиер трябва да има в случаи като този.“

Цялото интервю на водещата Надежда Василева с Костадин Филипов за разследването на трагедията в Кочани и взети ли са мерки в страната след предишни тежки инциденти през годините