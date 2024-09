„Посещението на Виктор Орбан не беше неочаквано, то беше първото на чужд държавник в Северна Македония от идването на власт на правителството на Християн Мицкоски, лидера на ВМРО-ДПМНЕ. Днес точно се навършват 100 дни от старта на работа на кабинета на Християн Мицкоски и в Скопие цял ден днес правят опити да се даде някаква що годе обективна оценка на първите 100 дни. Разбира се, тези партии, които участват в коалиционното правителство вдигат балони във въздуха и казват колко са успешни и колко неща са свършили за тези 3 месеца и нещо, от друга страна опозицията атакува правителството, че не е направило нищо и че най-важното, което не успяло да направи е да продължи пътя на Македония към Европейския съюз. Някак си съвпадна неговата визита с отделянето на Албания и република Северна Македония. Аз се опитах да проследя присъединяването към ЕС на другите държави, които са вървели в пакет и си дадох сметка, че това е първият случай, в който един тандем се разделя. Като вината не е толкова според мен на напредъка на Албания, който е осъществила по европейския път, колкото на застоя и твърдоглавието на политическия елит, който в момента управлява република Северна Македония.“ Това коментира Костадин Филипов, журналист и дългогодишен кореспондент в Скопие, по повод посещението на унгарския премиер Виктор Орбан в Охрид и предложението му да посредничи за решаването на споровете между България и Северна Македония.

