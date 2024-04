“Наистина има и ясно изразено недоволство от управляващата власт досега от 7-те години, начело на държавата, които стои Социалдемократическият съюз. И гласоподавателите схващат президента Стево Пендаровски, който се кандидатира за втори мандат от 5 години, го схващат като част от тази власт, която управлява страната дори и в момента, до изборите на 8 май. Пендаровски според мен е в шок. За него беше ясно, че още на първия тур ще има известна разлика между него и Гордана Силяновска-Давкова, в полза на проф. Силяновска, но наистина чак такава разлика от 175 000 гласа той, а и неговият щаб не са очаквали. Още повече в много от своите предизборни срещи с избирателите на територията на цялата държава той твърдеше, че всички социологически предварителни проучвания, които даваха преднина на проф. Силяновска не са точни и той и неговият щаб притежавали истинските анкети, които говорели съвсем друго.” Това коментира в ефира на bTV Radio Костадин Филипов, журналист и дългогодишен кореспондент в Скопие, по повод резултатите от първия тур на президентските избори в Северна Македония. На вота кандидатът на опозиционната партия ВМРО-ДПМНЕ Гордана Силяновска-Давкова спечели двойно повече гласове от сегашния президент Стево Пендаровски, подкрепян от управляващата Социалдемократическа партия.

„Президентът Стево Пендаровски според мен има 2 шанса, които трябва да сграбчи, за да се опита да преодолее тази голяма разлика - подкрепата на албанските избиратели, които на първия тур се състезаваха в своята си общност, като в една паралелна държава, и там имаше двама кандидати между албанците и всичките тези гласове на албанските избиратели отидоха в тяхната вътрешнопартийна борба. Вторият шанс е в по-високата избирателна активност, която е характерна за парламентарния вот. Тоест тук може да се получи ефектът от това съчетание 2 в 1, което политическият календар в Северна Македония наложи. Защото за партийни платформи се гласува по-масово и защото това вече означава промяна в състава на парламента и на властта в държавата. Така че има някакъв шанс Стево Пендаровски да навакса това изоставане, но лично на мен ми се струва твърде тежко да се получи. В историята на президентските вотове на Република Северна Македония е преодолявана на втория тур една подобна разлика, но тя беше от 120 000 гласа, но това беше през 1999г., когато на първия тур Борис Трайковски беше загубил от Тито Петковски, но на втория с подкрепата и мобилизацията на албанските гласове спечели с 30-40 000 гласа. Такава разлика от над 170 000 гласа за мен не знам как би могла да бъде преодоляна.“, посочи Костадин Филипов по повод балотажа на 8 май, на който избирателите в Северна Македония ще гласуват и за президент, и за парламент.

