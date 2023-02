“Когато се прочете обявата от Министерство на финансите на САЩ, то очевидно става дума за сътрудничество между санкционираното лице, например министъра на финансите, и парламента. Тоест вероятно ще има някакви други имена, които ще излязат” Това каза в ефира на bTV Radio Красен Станчев, председател на Съвета на Института за пазарна икономика.

“Те разглеждат обявата на тези списъци като помощ за правосъдието в България. Те подчертават, че в крайна сметка доходът от дейността на тези хора не е добре дошъл в техните собствени юрисдикции. Повечето неща, които се намекват са доста добре известни на българската публика. По някои от тях българската прокуратура е започнала следствие. Това, че не свършва следствието е проблем по- скоро на българските политици и коментатори”, допълни той.

