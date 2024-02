„Държавните институции не се трогват от скръбта, от мъката, от нещастието на тези хора, но ги е страх, изпитват ужас, че сивият сектор ги заплашва с протест. Вместо този сив сектор да бъде поставен на мястото и това, с което не се е издължил на държавата и е ощетил държавата да бъде принуден да си го внесе в хазната, държавният сектор го е страх, че сивият казва – ние ще протестираме, но не се трогва от нещастието на тези майки, които са загубили най-свидното си, поради бездействието именно на тези институции. Затова аз искам от вашия ефир да уверя, че ние ще окажем всякаква подкрепа на тези майки, включително и в протестните им действия, ако се стигне и до гражданско неподчинение, Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България ще изкара своята членска маса, ще изкара автомобилите, ще изкара курсистите си, родителите на курсистите, бивши и настоящи, за да разбере тази държава в лицето на тези бездушни държавни органи, че повече така няма да бъде, до тук беше каквото беше. Защото ние не сме съгласни да плащаме данъци, да инвестираме, да плащаме данъци и осигуровки, а в следващия момент държавата да ни създава нелоялна конкуренция и да дундурка сивия сектор. Да, ясно е, че от редовните фирми държавата не може да види един лев под масата. Дори имаме информация, че имаме неопровержими доказателства, че тези протести на тези инструктори от сивия сектор се подклаждат и ръководят зад кадър от служители на автомобилна администрация.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Красимир Георгиев, председател на Управителния съвет на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България, по повод предложенията за занижаване на изискванията към учебните центрове за обучение на кандидат-водачите, в контекста и на протестите на близки на загинали на пътя с искания за справедливи наказания.

„На фона на завишаващите се изисквания към младите водачи в ЕС, и към хората над 65-годишна възраст, и към тези, които обучават и към тези, които строят пътища, ние в България напук на всичко, ние разхлабваме. Досега за да бъдете ръководител на учебен център, който подготвя водачи – нещо, което е много сериозно и отговорно, по смисъла на закона, но не и в действителност, се изискваше 5 години стаж като инструктор. Аз дори смятам, че тези 5 години са малко, защото аз след толкова много опит, се появяват казуси и проблеми, инструкторите идват при мен и се затруднявам да реша проблема. Все пак 42 години опит. Сега решаваме, че няма да се иска 5 години опит, ще се иска 3 години. Логиката е да удовлетворим исканията на сивия сектор, защото и сега те само про форма имаха ръководители.“, коментира Красимир Георгиев.

За проблемите, до които ще доведе новата учебна документация, която се подготвя за подготовката на шофьорите и за мерките, които се обсъждат в Европейския парламент за по-строги санкции, с цел намаляване на жертвите на пътя- целия разговор можете да чуете на звуковия файл.