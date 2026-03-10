„Ние сме пуснали официално писмо до ресорния зам.-министър Димитър Недялков, той реагира много бързо, и ни предстои среща на УС на нашата асоциация с ръководството на Министерството на транспорта. Смятам, че там се появява някакъв светъл лъч в тунела. Г-н Недялков е доста добре запознат, в час със системата, „Автомобилна администрация“ досега го бойкотираше, той беше генерал без армия, мисля, че сега нещата малко по малко се променят. Нашето искане е този проект да бъде свален от обсъждане, да се направи един реален и обективен проект за промени, че да се получи желаният ефект. Ако отбележим ръст в качеството на обучението, аз мога да гарантирам не на 100%, а на 1000%, че ако болшинството водачи са по-подготвени, катастрофите рязко ще намалеят, броят на убитите също и гарантирам, че отлепим от първото място по брой на убити при пътно-транспортни произшествия на 1 милион души население.“ Това каза пред bTV Radio Красимир Георгиев, председател на Управителния съвет на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България, по повод промените в Наредбата за обучение на кандидат-шофьорите.

„Изискването по учебната документация и по учебната програма за управление с цел обучение в тъмната част на денонощието – така нареченото нощно кормуване винаги го е имало, аз съм само 44 години инструктор и не си спомням някога това да не го е имало в шофьорския курс като изискване. Това, че „Автомобилна администрация“ никога не го е контролирала и до такава степен не го е контролирала, че не знае, че няма какво да променя- то го има. Ако вие сте курсист и инструкторът ви даде упражнението за тъмната част на денонощието в 13 часа на обяд, много е просто сега при тази съвременна технология да се вкара един алгоритъм в електронната система, че като ви вкара в 13 часа управление в тъмната част на денонощието, системата не позволява часа и случаят приключва.“, обясни Красимир Георгиев.

По отношение на възможността за до 3 пъти ръчно въвеждане на часове от учебния план, той посочи:

„3 пъти е едно, а 3 часа е друго. Затова ние съвсем добронамерено в предварителни разговори, преди да бъдат качени тези смешки за обществено обсъждане им казахме, че е много просто – да се запише в промените в Наредбата, че ръчно вкарани часове могат да бъдат не повече от 10 % от общия брой часове за съответната категория. Това означава, че часовете по управление за категория D за автобус са 16, само че както се дават часове в блок по 2 часа на ден, 3 пъти по 2 часа са 6 часа, тоест от тези 16 часа се допуска 6 часа курсистът да не кормува, защото аз директно ще кажа в ефир, че ръчно вкаран час означава недаден час. Това е така наречената дигитализация на Автомобилна администрация – хем дигитализираме нещата, хем водещо място отреждаме на ръчното. Плюс това в наредбата пише, че се допуска ръчно вкарване на часове при проблем от рода на липса на свързаност. Само че инструкторите си вкарват ръчно часове и никой не изисква от тях да докажат, че наистина не е имало свързаност.“

