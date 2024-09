Промените, с които се въвеждат ограничения за кандидат-шофьорите, ще доведат до добри резултати. Това каза в ефира на bTV Radio Красимир Георгиев, председател на Управителния съвет на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България. Според промените, кандидат-водачите ще могат да се явят не повече от 4 пъти на теоретичен изпит, в рамките на 6 месеца, след като са завършили курса. Ако не успеят, ще трябва да минат ново теоретично обучение, същото важи и за практическия изпит – не повече от 4 пъти за 6 месеца, а ако не успеят, ще трябва да минат нов курс.

„Какво може да означава за един човек, който се явява 4 пъти на изпит и не може да го изкара успешно - не му е направено обучението както трябва. Може да означава и че той не е положил каквито и да е усилия да се научи. Изпитът по същество, дефиницията на това понятие е проверка и оценка на знанията, които притежава даден кандидат. За да се явява 4 пъти или резултатът да е отрицателен, това означава, че има сериозни пропуски в уменията и навиците, както и знанията, които сме получили при завършения шофьорски курс. И след като не са достатъчни, няма нищо по-нормално от това този кандидат да се върне обратно в този шофьорски курс, и да си попълни липсващите знания и умения. Практика е разбирането – ще се явявам толкова пъти, докато им омръзна и един ден ми пишат оценка Да. Много е несериозно, и е много опасно за бъдещата дейност на този кандидат-водач. Така че това е нещо съвсем нормално, крайно необходимо беше, закъсняло е, но по-добре късно, отколкото никога. В моята практика има случаи, в които с години се явяват на изпит – 2-3-4-5 години и не губи право, но той в тези 5 години не практикува. И малкото ако е научил, той явно малко е научил, за да се явява толкова пъти, то вече е изчезнало във времето. Така че това е много навременна и добра мярка, която ще доведе до добри резултати.“, каза Красимир Георгиев.

Цялото интервю за промените за кандидат-шофьорите и какво трябва да знаят родителите и децата, за да се придвижват по-безопасно по пътищата, можете да чуете на звуковия файл.