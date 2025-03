Случаите на фрапиращи нарушения на пътя от последните дни не само не показват нищо добро, но и не вещаят никаква добра промяна в бъдеще. Това каза в студиото на bTV Radio Красимир Георгиев, председател на Управителния съвет на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България, по повод няколко инцидента - катастрофата, при която мъж с 1,74 промила алкохол в кръвта и без книжка причини смъртта на двама души на автомагистрала Тракия, и задържаните шофьори с 3 и 4 промила алкохол в кръвта.

„Смятам, че има неща, които трябва много бързо да се направят и ако нашата държава и управляващи имат желанието да подобрят тази негативна статистика, то трябва да се вземат много бързи мерки и е крайно време да се знае, че в тази страна експерти не са тези, които викат най-много по площадите, а експерти са тези хора, които са учили тази наука, защото безопасното движение по пътищата е наука, която се изучава във висшите училища. Най-лесно е всеки да се накичи със званието автоексперт, пътен експерт и да почне да дава напътствия и насоки към промяна на Закона за движение по пътищата, което е несериозно. Така е, когато има една безнаказаност, когато няма градация на наказанията –при първа проява, при втора, при трета проява. Аз помня времето, когато имаше лишаване от правоуправление завинаги. Сега станахме големи демократи, големи борци за правата на човека, но не на този, който спазва правилата, а на другия, който ги погазва и причинява смърт на пътя. Мисля, че тук трябва да се разграничат тези неща. По отношение на шофирането без книжка, ние сме единствената държава, където за да караш шофьорски курс ти се изисква образователен ценз. Аз съм далеч от мисълта, че можеш да караш шофьорски курс, без да можеш да четеш и да пишеш. И дума да не става, това е невъзможно и няма как да се случи, но човек се учи да чете и пише до 4 клас, а не да му се иска 10клас, за да се надуват делегираните бюджети на гимназиите в България. Това е цялата причина. И когато някои хора могат да четат и пишат, но по някаква причина не могат да учат до 10 клас, не могат да отидат в шофьорските курсове, където може да е мъничко, но ще им бъде променено мисленето и манталитетът, и уменията и знанията как да се опазва човешкият живот на пътя, а пък искат да карат. Така се получава, че много неправоспособни водачи намират място на пътя. Не искам да ги оправдавам, но те имат ли друг шанс?“, коментира Красимир Георгиев.

По повод законодателните предложения за наказателна отговорност за шофьори, които след катастрофа откажат тест с дрегер, Георгиев посочи:

„За каква наказателна отговорност, когато не е извършено престъпление? Това е административно нарушение, когато се отказва да се извърши проба за алкохол. За мен не може да съществува такава възможност. Аз съм живял в страна, където отказът да те тестват за алкохол означава слагане на белезниците, принудително завеждане в медицинско заведение, правят се необходимите замервания и се взема кръвна проба. То е много просто. Говорим за една година, говорим за санкции, има хора, на които в главите са им само санкции и глоби. И колкото повече завишават санкциите и глобите, толкова повече стават нарушителите. Крайно време е тези хора, ако имат поне мъничко материал в кухината в главата си, да разберат, че това само амбицира хората, това не спомага те да започнат да мислят правилно, да уважават закона, тук трябва да се работи по отношение на превенцията, на съзнанието, на правилното мислене. КАТ се събужда, обядва и вечеря с думата санкции. Контролът не трябва да се обвързва само с думата санкции, има много мерки, които могат да се вземат преди водачът да е извършил нарушението. Това се нарича превенция. Превенцията означава не да се крием в храстите, а да бъдем на видимо място, където да всяваме респект и уважение и който има намерение да наруши закона да каже – не бива да го нарушавам. Защото идеята е законът да не се нарушава, а не да се глобява по същия закон. На нас ни е объркана философията за пътна безопасност.“

Цялото интервю с Красимир Георгиев за идеите за законодателни промени и въвеждане на единни правила за шофьорите в страните от Европейския съюз, можете да чуете на звуковия файл.