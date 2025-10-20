„Оказа се, че неслучайно курсът на този младеж е приключил на 11 юли – последният ден преди да влезе дигитализацията в сила. Тоест на него на един хартиен учебен картон му е оформен завършен курс. Защо казвам оформен – защото два месеца близо след така наречения завършен курс този Йордан се явява на изпит. На кой му е било необходимо 2 месеца да чака, за да се яви на изпит? Нормално е тези млади хора голят от нетърпение да си изкарат изпита, да придобият заветната шофьорска книжка и да започнат да управляват автомобила. Този младеж 2 месеца си е пропилял , за да се яви на изпит. Ще ви кажа за какво става въпрос – курсът му е бил оформен, без изобщо да е карал курса. След това са му дадени някакви часове, без да бъдат отразени никъде, защото са били предварително отразени. След това му е казано – ще те явим на еди коя си дата. Прегледахме записа от изпита по кормуване и намерихме доста фрапиращи неща. По наредба изпитът трябва да започне от учебния център. Изпитът започва от ДАИ. Няма нищо случайно в това. Ще го сравним с мястото на започване и поредността на изпита на Виктор Илиев, този, който влезе в автобуса. Виктор Илиев също беше пръв на изпита, също започна от ДАИ-София. Това първо започване означава, че изпитът ще бъде по познат маршрут, предварително назубрен, запаметен. От записа видяхме, че въпросният изпитващ извършва 3 леви завои с допълнителна секция на светофара, която дава безпрепятствено право да завиеш. То се губи смисълът на левия завой, защото идеята е да се види въпросният курсист дали знае кой трябва да пропусне, след което да завие. В случая на този изпит нямаше кой да пропуска. Бургас не е малък град. От това, което видяхме, изпитващият го изпитва в среда, която подхожда на селската действителност. Това не е случайно. Виждаме как наближава кръстовище с кръгово движение. Не го вкарва в кръговото движение, а му казва на дясно, където има локално платно и безпрепятствено завива надясно. Видно е, че всячески според маршрута, кандидатът няма как да сбърка.“ Това каза в ефира на bTV Radio Красимир Георгиев, председател на Управителния съвет на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в Българи, който участва в проверката на обучението на 18-годишния шофьор, загинал при катастрофа с още двама младежи край Созопол.

„В област Габрово масово се вкарват ръчно часовете, ръчно вкараните часове не означават друго, освен недадени часове. Недобросъвестни фирми извършват нелоялна конкуренция, като предлагат обучение на по-ниски цени.“, обясни още Красимир Георгиев.

„Видяхме това, което ние предупреждавахме много отдавна – една неистова упоритост за заобикаляне на дигитализацията, която за съжаление се подкрепя от част от ръководството на „Автомобилна администрация“, която част от „Автомобилна администрация“ върви против политиката на самия министър на транспорта. Аз мисля, че има едни хора под г-н Слав Монов, които трябва да бъдат незабавно освободени и ние ще им поискаме оставката, както и ще пуснем един сигнал до прокуратурата да бъдат проверени и ако е необходимо, ще помогнем да бъдат подведени под отговорност, защото не можем с лека ръка да пилеем живота на младите хора, които са бъдещето на тази страна“, посочи Георгиев.

