„Години наред предлагаме така наречените млади водачи да имат временна шофьорска книжка, 2 години след получаването й. Да бъдат описани 10 от най-важните нарушения, които не бива да се допускат и ако допуснеш 2 от тези нарушения, книжката да се връща в КАТ и да се започва процедурата отначало. За съжаление всички тези наши предложения умишлено не се вземат под внимание, защото не са предложения на КАТ и ДАИ.“ Това каза в студиото на bTV Radio Красимир Георгиев, председател на Управителния съвет на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България, по повод случая с 19-годишното момиче, заловено да дрифтира по улиците на столичния квартал „Младост“ около 3 часа през нощта. От справка, която е направила полицията, става ясно, че момичето е получило книжка миналата година. Преди това е санкционирано за шофиране без книжка, за малко повече от година има издадени 10 фиша за нарушения.

По повод тежката катастрофа, причинена от 15-годишен младеж тази нощ в Горна Оряховица, при която пострадаха той и още 4 деца, които са се возили в колата, Красимир Георгиев коментира:

„Години наред контролните органи стояха безучастни към безумните български родители, които смятаха, че са най-велики в целия свят, най-знаят, те са най-добрите във всичко, децата живееха и се възпитаваха в такава среда и резултатите сега са налице. Има ли някой от нас, който да не е виждал как родител държи в скута си невръстно дете и то шофира, и той се прави на учител? Аз навсякъде казвам, че във всички свидетелства, така наречените шофьорски книжки, пише свидетелство за управление, но липсва думата обучение. Дори да са правоспособни инструктори, би трябвало да знаят, че законната възраст, на която може да започне едно обучение е не по-малко от 17 години и 9 месеца. Това не е случайно. Смята се, че при навършване на тази възраст те вече не са деца, те стават зрелостници, стават по-отговорни, характерите са по-изградени, чувството за отговорност е по-голямо, така че нека не си мислят българските родители, че са най-умни и да казват – какви са тия да определят тези възрасти? То има защо. Само че за съжаление последните 30 години здравите семейства в България станаха гнили, те смятат тези велики родители, че това, което те са пропуснали или нищо не са направили за възпитанието на детето си, шофьорският курс за два месеца това нещо може да го компенсира. Не, драги родители, ние сме обучители, не сме възпитатели. За съжаление, водейки си детето на изпит, родителят казва – аз съм го научил, вие му оформете курса. Тук са виновни КАТ, защото масово трябва да ги изпращат на проверочен, тогава ще изтрезнее българският родител и ще види колко не знае и не може, и колко ниско му е нивото и ще влезе в правилния път на мислене, защото сега смята, че като го бие парата и кара скъпата кола, може да бъде учител на инструкторите. Нещо извратено има в мисленето на българския шофьор. Това е плод и резултат на липсата на какъвто и да е контрол – по-точно на платен контрол. Плащаш си, контролът не важи. Не си плащаш, почваме актове, как ще ти свалим номера и т.н. Това е масова практика. Сега има някакъв светъл лъч, аз бързо забелязвам свежия полъх, усеща се промяна в КАТ и полицията.“

Целия разговор можете да чуете на следващия звуков файл.