Екзотична идея и голяма авантюра – така председателят на Управителния съвет на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България Красимир Георгиев определи приетите от правителството в оставка промени в Закона за движение по пътищата, които дават възможност 17-годишните да шофират с придружител до навършване на пълнолетие. Придружителят трябва да е навършил поне 25 години и да има книжка от поне 5 години.

„Този придружител при така представените критерии нищо не означава, нищичко. Мисля, че това е една голяма авантюра, която аз тайно се надявам, че няма да се случи, защото в противен случай нещата наистина могат да бъдат страшни. Нека да приемем, че децата вече са информирани, напреднали, но защо вместо да шофират с придружител, който по никакъв начин не може да реагира и да им бъде полезен, повярвайте ми, защо не им увеличим броя на часовете по кормуване, където във всеки един час със съответната правилна методика с квалифицирани преподаватели тези деца да си качват нивото на шофиране. Ние от години непрекъснато казваме и повтаряме, че часовете по кормуване са недостатъчни, трябва да се увеличат, казват не. А сега казват – шофирайте с придружители. Като ще шофират с придружители, защо да не се увеличат часовете? След тези часове винаги ще бъдат надградили своето умение и знание за безопасно шофиране. Държавата когато трябва да се ангажира, не приема никакви съвети, и понеже това с придружителя откъм държавата няма никакъв ангажимент, ние го лансираме точно него. Като забравим да кажем – я да видим където има придружител, всичко при нас ли е като в тази страна, където има придружител? И аз веднага ще тръгна от там – каква е инфраструктурата в България, каква е в страните, където има придружител. Най-елементарното – на нас по някой път – опитните, ни е трудно да шофираме без маркировка, която масово отсъства от българските пътища. А представете си младия неопитен шофьор с така наречения придружител как ще се чувства. А кой гарантира, че този придружител не е един от стотиците хиляди с купени шофьорски книжки? Казват от 5 години да има книжка, той си е взел книжката от КАТ и никога повече не е карал. И с какво такъв придружител ще знае повече от младия шофьор? Това са просто – меко казано екзотични идеи. Пътната инфраструктура е грохнала, организацията на движението е антиорганизация. Контролът е никакъв, само едни камери, и нашият КАТ стана скоростна полиция. Какво да кажем за културата на шофьора и неговия манталитет. Ако тези фактори станат като в другите страни, тогава да се хванем за шофиране с придружител.“, коментира Красимир Георгиев в ефира на bTV Radio.

Цялото интервю на Красимир Георгиев за предложените законови промени, които трябва да минат и през одобрение на парламента, можете да чуете на звуковия файл.