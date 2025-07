„По принцип всяка форма на контрол, без значение в какво се изразява тя, ще допринесе за подобряване на дисциплината на водача, респективно за по-безопасно движение по нашите пътища. Това е много хубава идея, не е хубаво това, че много години се протака – дали поради нежелание, дали поради липса на възможности, дали поради други причини, гледаше се несериозно доста време, сега е факт и не само, че е факт, а има и нещо, което трябва да отбележим – сегашното правителство доста активно работи по отношение на безопасността на движението. Тази активност особено силно се забелязва в Министерството на транспорта в лицето на министър Караджов, и аз смятам, че при всички случаи ще има ефект, защото не можем да бъдем единствената държава в Европа, в която лентата за принудително спиране – така наречената аварийна лента, се използва за движение от джигитите, тарикатите, хитреците.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Красимир Георгиев, председател на Управителния съвет на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България. Камерите на тол системата вече следят не само за платени винетки, но и за неправилно шофиране в аварийната лента на магистралите. От четвъртък ще бъдат налагани и първите глоби.

Целия разговор за санкциите за каране в аварийната лента, както и за задължителното използване на GPS приложение при обучението на кандидат-шофьорите, можете да чуете на следващия звуков файл.