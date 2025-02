„Едно от най-важните предложения е на експертите по пътна безопасност, което няколко пъти пише до правителството, че е крайно време да се създаде единен орган за контрол и този орган да може да спира от пешеходеца до най-тежкотоварния автомобил. Сега какво излиза – един автомобил може да бъде проверяван за скорост от КАТ, но не може да бъде проверяван от ДАИ. Друг автомобил може да бъде проверяван от ДАИ по някаква линия, но не може да бъде проверяван от КАТ. Какъв е смисълът от всичко това? И ако се направи единен орган за контрол, било на пряко подчинение на МС, в никакъв случай не бива да бъде към МВР, било на подчинение на Държавна агенция по безопасност на движението по пътищата, или където и да е, но не в МВР, смятам, че резултатите много бързо ще бъдат положителни и ще се види резултат за добре свършена работа. В момента има около 11 институции, които се занимават с безопасност на движението по пътищата, това обаче не пречи да сме страната на последно място по ефективна безопасност и на първо място по брой убити на 1 000 000 души население. Много важен фактор е дигитализацията в обучението на бъдещите шофьори. Младите шофьори ако излизат добре подготвени, ще бъдат покрити доста други минуси.“. Това коментира в ефира на bTV Radio Красимир Георгиев, председател на Управителния съвет на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България, по повод разпореждането на премиера за засилен контрол по пътищата.

По повод идеите след съответните законодателни промени да бъде въведен контрол чрез необозначени автомобили, управлявани от служители на МВР, Георгиев посочи:

„Това е един начин за контрол, който е тип надграждане, а ние още не сме изградили, за да надграждане, но явно така е по-удобно на някой, за да не се вижда, че системата за изграждане на един строен и ефективен контрол просто липсва, но в същото време аз съм оптимистично настроен, че безопасността на движението има шанс при това правителство, защото премиер е човек, който идва от системата, който разбира от пътна безопасност, който е свързан с транспорта. Човек, който не е необходимо да има много съветници, за да вземе правилното решение по отношение на безопасността на движението и тук е мястото да кажа, че министър Митов също трябва да има едно наум. Дълги години КАТ не искаше да работи, просто не искаше, а накрая се оказа, че и не може да работи. И сега някак си тръгнахме да скачаме на някакви цивилни коли. Добре, какво, като вземем цивилните коли? Преди ни убеждаваха, че като се премахне изискването да се поставят предупредителни знаци за контрол, контролът ще се оправи, ще изчезнат ПТП-тата, и какво ли не. Премахнаха си тези знаци. Нещо да се е променило към добро? Нищо. Сега изведнъж цивилни автомобили. И ако някой не знае как се използва този метод на контрол, то ефектът ще бъде само похарчените пари. Има много други неща, които трябва да се направят преди цивилните коли. Нашата асоциация говори от 15 години, че преди да правим каквото и да е, първо трябва да направим ревизия на знаковото стопанство. Пътищата на България са осеяни с излишни, глупави и подигравателни към шофьорите знаци. Точно на тези знаци е съсредоточен контролът, за да може накрая големите началници да рапортуват огромни цифри – колко фишове, колко актове, колко акции, колко проверки, а колкото са по-големи тези цифри, толкова по-лошо говори това за работата на КАТ. Това е същото като една траурна агенция да се хвали, че от година на година има все повече и повече работа. И тук е мястото да кажем, че първо трябва да се направи сериозно обучение, голям подбор сред органите за контрол, и едва тогава да мислим за по-съвършени методи, начини и системи за озаптяване на джигитите по пътя. Така че има много път да се извърви, но аз съм оптимист – това правителство, по назначенията, които наблюдавам, се обгражда с професионалисти, което е гаранция и сигурен белег, че ще почваме да виждаме реални резултати.“

Цялото интервю с Красимир Георгиев пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.