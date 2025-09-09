„Ако трябва да бъда обективен, резултат ще има. Може би не такъв, какъвто се очаква, но резултат ще има. За мен трябва да бъде приветствана всяка форма на контрол, която ще доведе до изтрезняване и стряскане от страна на джигитите и тези хора, които е въпрос на чест за тях да погазват закона. Този метод на контрол на скоростта някак си в доста страни в Европа се оказа не толкова ефективен, защото ще има най-вероятно и обжалвания, най-вероятно и съдът ще уважава тези обжалвания, тук трябва да се реши въпросът и с транзитно преминаващите чужденци през България. Ето – съседите от Турция са го решили- добре дошъл в Турция, обаче когато извършиш нарушение, на излизане при напускане на Турция трябва да си платиш глобата. В противен случай ще имаш допълнителни проблеми. Или ще ти разрешат да напуснеш, но ще текат яки лихви и втори път няма да можеш да минеш през Турция, или отиваш на едно гишенце и си плащаш глобата. Това трябваше също да се реши. Така че с половинчати мерки няма съвсем да стане, но има някакъв положителен полъх, че държавата поне се опитва на този етап да направи нещо. Аз не съм голям оптимист за тази средна скорост.“ Това каза в интервю за bTV Radio Красимир Георгиев, председател на Управителния съвет на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България, по повод хилядите установени нарушения при засичането на средната скорост.

Целия разговор с Красимир Георгиев за законодателните промени, които влязоха в сила, свързани с движението по пътищата, санкциите за нарушения на пешеходци и новите правила за тротинетките, както и тежките пътни инциденти от последните седмици, можете да чуете на следващия звуков файл.