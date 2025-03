„Корупцията в Северна Македония е хронична болест. Въобще можем да кажем, че корупцията убива на Балканите, това не е първият случай. Ако започнем със случая „Индиго“ в България, когато загинаха младежи. Подобен случай имаше в Румъния, в Турция, в Гърция съвсем скоро с влака, в Сърбия с козирката в Нови Сад, сега в Македония. В Македония нищо не е започнало да се реформира, така че там корупцията – сега гледам реакцията на сегашните македонски политици, едва ли не, те са чисти, целите в бяло и са им виновни предишните. Нали се сещате, че тази така наречена дискотека, която е някакъв склад, от 15 години е без лиценз. Тоест няма разрешение да функционира като дискотека и така си е работила, и то при всички правителства, включително при предишното правителство на същата тази партия, която днес управлява. Като говорим за корупция, били уволнили полицаи. В дискотеката е имало полицаи, не са проверявали какви са мерките за безопасност, а са били на купона. Това е голям проблем в Македония, а и в България, защото специално в полицията хората, които се назначават – критерият не е да са нормални съвестни и почтени граждани, които да съблюдават закона, а са хора на тази или онази партия. Назначават се нашите хора, както се казва, за да вземат заплати и да крепят властта. Когато цялата система е закостеняла, когато цялата администрация се изгражда на принципа наш човек, а не на компетентността на държавните служители, тези неща са неизбежни. За съжаление обаче обществото се сеща и реагира бурно, само когато се случат такива трагедии.“ Това каза в интервю за bTV Radio лидерът на ВМРО и бивш вицепремиер Красимир Каракачанов, по повод трагедията в Кочани и разкритията за корупция и множество нарушения.

„Нашата политическа система е като дискотеката в Кочани. Незаконни действия. Самият факт, че Конституционният съд констатира тези нарушения само потвърждава тезата на много специалисти в България и на много граждани, които от години твърдят за няколко от изборите, че са тотално манипулирани и фалшифицирани. Мнозинството ще се закрепи, Борисов казва – аз ще стискам зъби до юли месец. За един е важен докладът за еврото, друг се прави, че нещо друго му е важно, всъщност никой няма намерение да реформира системата и да организира честни избори, защото тези, които сега обясняват колко системата е порочна, всъщност са главните участници в тези мероприятия по фалшифициране на изборите. И пак най-вероятно за пореден път ще направят някакво законодателство, което да обслужи този или онзи, обикновено партиите, които са във властта, а не да се решат генерално проблемите с изборите, да знаят хората, че участват в един процес, в който техният глас има значение. Една част от гражданите не гласуват, защото са отвратени от цялата политическа действителност, но има не малко хора, които не гласуват, защото не вярват, че техният глас ще бъде отчетен и ще има някакво значение. Така че за съжаление ние се движим по спиралата на македонската дискотека надолу, надолу и за съжаление скоро и тук ще има политически пожар, и то много сериозен. Около нас в съседните държави ври и кипи.“, посочи Каракачанов за преизчислението на резултатите от изборите след произнасянето на Конституционния съд, влизането на Величие в парламента и намаляването на мандатите на управляващото мнозинство.

